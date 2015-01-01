पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

छठ पूजा आज उगते सूर्य को श्रद्धालु देंगे अर्ध्य:कोरोना के चलते रेलवे कॉलोनी में ही बनाया घाट श्रद्धालुओं ने अस्त होते सूर्य को दिया पहला अर्ध्य

फिरोजपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • फिरोजपुर में छठ पूजा-कोरोना पर भारी पड़ी आस्था
  • वेदी को गंगाजल से धोकर धूप-अगरबत्ती जलाने के बाद ईख खड़ाकर किया कलश स्थापित

प्रदेश में पहले कोरोना महामारी के कारण लगे लाॅकडाउन व अब किसानों के प्रदर्शन के चलते बिहार सहित अन्य राज्यों में जाने वाले प्रवासी लोग अपने घरों को नहीं लौट सके जिसके चलते इस बार उनकी ओर से अपना सबसे बड़ा महापर्व छठ यहां पर ही मनाना पड़ा।

शुक्रवार सायं को छठ पर्व को लेकर व्रती महिलाओं ने डूबते सूर्य को प्रथम अर्घ्य दिया। व्रती महिलाएं शुक्रवार सांय को एकत्रित होकर छठ माई की गीत गाते हुए रेलवे कॉलोनी में निश्चित किए गए स्थान पर पहुंची । व्रती महिलाओं के परिवारों के अलावा अन्य लोग भी वहां छठ मैया पूजन का नजारा देखने वहां पहुंचे । व्रती महिलाओं ने पानी में खड़े होकर सूर्यदेव की आराधना की व परिवार के लोगों ने सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। पर्व को लेकर व्रती महिलाओं सहित उनके परिवार के लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखा। रेलवे में नौकरी कर रहे प्रवासी परिवारों की ओर से रेलवे की जगह में ही एक स्थान निश्चित किया गया था जहां सूर्यदेव की अराधना व अर्ध्य देने के लिए एक काफी बड़ा गड्‌डा खोदकर उसमें पानी भरा गया । व्रती महिलाएं सुपली में फल, सुपारी, नारियल, पान की पत्ती, अगरौटा आदि पूजा संबंधित सामानों को लेकर वहां पहुंची। इसके बाद वेदी को गंगा जल से धोकर धूप-अगरबत्ती जलाने और ईख को खड़ा कर कलश स्थापित किया। करीब डेढ़ से दो घंटे तक पूजन-अर्चना की गई ।

इसके बाद सूर्यास्त से पहले व्रती महिलाएं पानी में खड़ी हो गई व हाथों में सुपली लेकर सूर्य की उपासना की। बाद में अस्त होते सूर्य को व्रती महिलाओं के पुत्र, पति, बेटी सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने छह बार दूध और गंगा जल का अर्घ्य दिया। अर्घ्य का कार्य संपन्न होने के बाद व्रती महिलाएं व उनके परिवार अपने घरों को लौट गए। इस दौरान परिवार के साथ पहुंचे बच्चों ने वहां आतिशबाजी भी की।

महिलाओं ने रखा निर्जला व्रत

छठ पर्व की शुरूआत 18 नवंबर को नहाए खाए के साथ शुरू हुई। इस दौरान छठ मैया का पूजन करने वाली महिलाओं ने व्रत रखा व सायं के समय चावल व कद्दू के प्रशाद का सेवन किया। अगले दिन व्रत रखा व सायं को गुड़ की खीर व आटा चोकर की रोटी का सेवन किया। शुक्रवार को निर्जला व्रत रखा व सायं को अस्त होते सूर्य को अर्ध्य दिया। अब शनिवार को व्रती महिलाओं की ओर से उगते सूर्य को अर्ध्य देकर प्रशाद ग्रहण करेंगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें