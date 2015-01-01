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लोक अदालत:फिरोजपुर में ई-लोक अदालत 12 को

फिरोजपुर2 घंटे पहले
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कोरोना महामारी के दौरान लोगों को लोक अदालत का फायदा पहुंचाने के लिए नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और पंजाब राज्य कानून सेवाएं की तरफ से ई राष्ट्रीय लोक अदालत का विकल्प करके लोगाेें की सहमति के साथ केस निपटाए जाएंगे।

यह जानकारी इंचार्ज जिला एवं सेशन जज सचिन शर्मा ने शुक्रवार को जिला कोर्ट कांप्लेक्स स्थित बार रूम में समूह वकीलों को संबोधन करते हुए दी। इस मौके पर चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फिरोजपुर अमन प्रीत सिंह, सहायक सिविल जज सीनियर डिविजन फिरोजपुर अनीश गोयल, जिला बार एसोसिएशन के प्रधान जसदीप सिंह कंबोज, सचिव गुरमीत सिंह संधू आदि उपस्थित थे। इंचार्ज जिला एवं सेशन जज फिरोजपुर सचिन शर्मा ने अपने संबोधन में बताया कि 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत के मौके पर फिरोजपुर, गुरु हरसहाए और जीरा सब-डिविजन में ई-राष्ट्रीय लोक अदालत का भी विकल्प रखा गया, जो व्यक्ति राष्ट्रीय लोक अदालत वाले दिन अदालत में आने से असमर्थ हैं, वे ई-राष्ट्रीय लोक अदालत के द्वारा वीडियो कान्फ्रेंस द्वारा मामलों के निपटारों के लिए तालमेल कर सकते हैं।

जिला जज ने बताया कि लोक अदालत में सहमति के साथ हुए फैसलों में अष्टाम फीस का रिफंड प्राप्त हो जाता है और अपील -दलील नहीं होती है, जिस करके दोनों धड़ों में हार -जीत का मुद्दा न होने के कारण सामाजिक शांति बनी रहती है। उन्होंने मामलों के निपटारो के लिए जिला कानूनी सेवाओं और अदालत में दरख़ास्त दे कर मामलों की सुनवाई लोक अदालत में करवाने बारे भी बताया। जिला जज सचिन शर्मा ने लोगों से अपील की कि ई -लोक अदालत में घर बैठे फोन पर ही शामिल करके आपसी रजामंदी से मामलों का निपटारा करवाएं।

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