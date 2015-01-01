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कोरोना:फिरोजपुर जिले में कोरोना से बुजुर्ग की मौत

फिरोजपुरएक घंटा पहले
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वीरवार को फिरोजपुर जिले से 6 और मुक्तसर से 24 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। फिरोजपुर जिले में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 4242 हो गई है। वहीं वीरवार को ब्लॉक गुरु हरसहाय निवासी 74 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत हो जाने से जिले में मृतकों की संख्या 127 हो चुकी है। फिरोजपुर जिले में अब भी 103 एक्टिव केस है। जिले में अब तक 53002 लोगों के कोरोना सैंपल लिए जा चुके हैं, जिसमें से 48 हजार 750 सैंपलों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। वहीं 10 सैंपलों की रिपोर्ट आना बाकी है।

उधर, मुक्तसर जिले में 24 नए कोरोना मरीज आने से अब संक्रमितों की गिनती 3094 हो गई है, जिनमें 2884 मरीज स्वास्थ्य होकर अपने घर लौट गए हैं और अब एक्टिव मरीजों की गिनती 146 है। अब तक मुक्तसर जिले में 65 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। डॉ. एचएन सिंह ने बताया कि मुक्तसर में 3, मलोट 4, गिद्दड़बाहा 4, खाने की ढाब 1, रत्ता खेड़ा 1, बुट्टर बखूआ 1, बादल 1, दयोन खेड़ा 1, करनीवाला 1, चढ़ेवान 1, भागू 1, किलियांवाली 2, घग्गा 1, थेहड़ी 1, मधीर 1, कोटभाई में 1 मरीज की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि अब जिले में 48608 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 45112 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है और जिले में अब 313 लोगों के सैंपलों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। वीरवार को 7 मरीज स्वास्थ्य हुए हैं।

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