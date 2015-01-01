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मीटिंग:ईटीटी अध्यापकों ने समस्याओं को लेकर की मीटिंग, कहा- सेंट्रल पे-स्केल मंजूरी नहीं, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करे सरकार

फिरोजपुर2 घंटे पहले
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ईटीटी अध्यापक यूनियन की मीटिंग में पंजाब सरकार के जनविरोधी आदेशों पर विचार-विमर्श किया गया। ईटीटी अध्यापकों ने चार सालों एसीपी न लगवाने संबंधित नोटिफिकेशन जारी करने, तरनतारन से ट्रांसफर अध्यापकों की रि-लिविंग न करने, नई भर्ती पर सेंट्रल पे-स्केल लागू करने और पुरानी पेंशन स्कीम न लागू करने संबंधित समस्याओं पर चर्चा की।

यूनियन के ब्लाक स्तरीय विस्तार करने पर एकमत होकर फैसला लिया गया और संघर्ष शुरू करने के लिए रूपरेखा तैयार की गई। मीटिंग में यूनियन के नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर यह नादरशाही फरमान रद्द न किए गए तो कड़ा संघर्ष किया जाएगा।

इस मौके पर अध्यापक नेता दीपक फाजिल्का, राकेश गुरदासपुर, कमल ठाकुर गुरदासपुर, संदीप जीरा, पवन कुमार अबोहर,अशीष कुमार जैतो, कमल चौहान जीरा, केपी मलोट, साजन फाजिल्का, रविंदर सिंह जोधपुर, सोनू कपूर, भगवान दास, लखविंदर सिंह, दलजीत सिंह चीमा, अमन कुमार सेखवें, परमजीत गिराई, बलजिंदर सिंह, हरीश कुमार, अमरजीत सिंह फिरोजपुर, बलविंदर जीरा, चंद सिंह जीरा, राज सिंह जीरा, राजिंदर सिंह हांडा, सरबजीत सिंह पोजोके, गुरदेव, जयपाल उप्पल, राघव ग्रोवर शामिल हुए।

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