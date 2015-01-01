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धरना:किसानों ने मालगाड़ियां चलाने को खाली किया ट्रैक, कहा-पैसेंजर ट्रेन चली तो फिर देंगे धरना

फिरोजपुर2 घंटे पहले
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  • फिरोजपुर छावनी के रेलवे स्टेशन की पार्किंग में किसानों ने गाड़े तंबू
  • रेलवे को 20 नवंबर तक मालगाड़ियां चलाने के लिए दिया समय, पैसेंजर ट्रेनें चलने नहीं देंगे

मालगाड़िया चलाने को लेकर बनी सहमति के बाद आंदोलनकारी किसानों ने फिरोजपुर जिले में करीब 140 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक और प्लेटफार्मों से अपना धरना हटा लिया है। शनिवार को भारतीय किसान यूनियन महासंघ के बैनर तले फिरोजपुर कैंट के रेलवे स्टेशन की पार्किंग में भारतीय किसान यूनियन लक्खोवाल के किसानों ने केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

किसान नेताओं ने कहा कि सरकार कई दिनों से लगातार मालगाड़ियां चलाने की बात कर रही है और इस पर सहमति होने के बाद किसान यूनियनों नेे प्लेटफार्म व रेलवे ट्रैक से धरने उठा लिए मगर अब रेलवे विभाग पैसेंजर ट्रेनें भी चलाने की बयानबाजी कर रहा है जोकि उनके साथ सरासर धोखा है। यूनियन नेताओं ने कहा कि अगर केंद्र सरकार नेे इस तरह की धोखाबाजी की तो वे फिर से रेलवे ट्रैक व प्लेटफार्म पर धरना देने काे मजबूर होंगे। किसानों नेे अब प्लेटफार्म से धरना उठाकर स्टेशन की पार्किंग में अपने तंबू गाड़ दिए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं किए जाते तब तक धरना जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि लगातार रेलवे विभाग द्वारा ट्रैक व प्लेटफार्म खाली करने की अपील किए जाने के बाद भारतीय किसान यूनियन महासंघ ने ट्रैक व प्लेटफार्म खाली करने का फैसला लिया है।

किसान बोले-कृषि कानून रद्द होने तक देंगे धरना

किसानों ने कहा कि रेलवे को 20 नवंबर तक मालगाड़ियों चलानेका समय दिया है। उन्होंने कहा कि अब अगर रेलवे विभाग नेे पैसेंजर गाड़ियां ट्रेनें को लेकर कोई बात कही और कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए कोई ठोस फैसला नहीं लिया तो किसान अपने संघर्ष को फिर से तेज करने को मजबूर होंगे।

भारतीय किसान यूनियन लक्खोवाल के जिला प्रधान अमरीक सिंह, किरपाल सिंह, गुरभेज सिंह, बलविदर सिंह, श्रवण सिंह, अमरीक सिंह, कुलवंत सिंह, इकबाल सिंह और जगतार सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार और रेलवे विभाग मालगाड़ियों को चलाने के लिए ट्रैक व प्लेटफार्मों को खाली करने की लगातार अपील कर रहा था, जिसके चलते सभी जगहों पर रेलवे ट्रैक व प्लेटफार्म खाली कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अभी कोई भी पेसेंजर रेलगाड़ी नहीं चलाई जाएगी, अगर रेलवे ने पेसेंजर ट्रेन चलाई तो इसका विरोध किया जाएगा।

मुक्तसर में रेलवे स्टेशन और रिलायंस पंप सेे हटाया धरना

कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब के संघर्षशील किसान संगठनों के साझे मोर्चे के तहत भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां के किसानों की ओर से मुक्तसर के रेलवे स्टेशन और गिद्दड़बाहा-मलोट रोड स्थित रिलायंस पंप शनिवार को 37 दिनों के बाद धरना उठा लिया है। भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां के जिला महासचिव गुरभगत सिंह भलाईआना ने बताया कि पंजाब के सभी संघर्षशील किसान संगठनों के साझे मोर्चे के फैसले के अनुसार रिलायंस कंपनी के जो पेट्रोल पंप निजी ठेकेदारों या डीलरों के पास ठेके पर हैं, उन पेट्रोल पंपों को छूट दी गई है।

उन्होंने बताया कि फैसले के अनुसार गिद्दड़बाहा-मलोट रोड स्थित रिलायंस पंप के डीलर द्वारा रिलायंस कंपनी से ठेके संबंधी एग्रीमेंट दिखाने के बाद यूनियन ने 37 दिनों से रिलायंस पंप पर लगाया धरना हटा दिया है। उधर, भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर के किसानों ने गांव फकरसर थेहड़ी के नजदीक पिंडी साहिब गुरुद्वारा के सामने रेलवे लाइन से भी धरना उठा कर गुरुद्वारा पिंडी साहिब के साथ खाली जगह पर शिफ्ट कर दिया है। मुक्तसर में किसानों ने रेलवे ट्रैक से धरना उठाकर अब रेलवे स्टेशन के बाहर लगा दिया है।

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