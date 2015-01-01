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चोरी:दुकान से सोने व चांदी के गहने चोरी

मुक्तसर2 घंटे पहले
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गांव भंगेवाला में एक दुकान से सोने व आर्टिफिशयल गहने और चांदी चोरी हो गए। चोरी की सूचना सुबह किसी व्यक्ति ने दुकानदार को फोन करके दी। सूचना पाकर थाना सदर की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जसविंदर सिंह निवासी नाका नंबर 1 नजदीक छोटा तालाब पत्ती सुरजा सिंह मुक्तसर ने पुलिस को बताया कि 3 नवंबर करीब सुबह 3 बजे उसे सनी चावला का फोन आया कि उनकी भंगेवाला स्थित दुकान में चोरी हो गई है।

दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक करने पर दुकान में तीन व्यक्ति चोरी करते दिखाई दिए। जसविंदर सिंह ने बताया कि तीनों व्यक्ति शटर तोड़कर आर्टिफिशयल, सोना व सोने के गहने व चांदी के गहने चोरी करके ले गए हैं। उन्होंने बताया कि चोरी हुए सामान की कीमत 45 हजार बनती है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों पर केस दर्ज करके पड़ताल शुरू कर दी है।

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