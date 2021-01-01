पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

एजुकेशन:कालूवाला गांव में खुला सरकारी प्राइमरी स्कूल, आज से लगनी शुरू होंगी क्लासें, 38 बच्चों के परिजनों ने करवाई रजिस्ट्रेशन

कपिल सेठी|फिरोजपुर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
नवनिर्मित स्कूल के निरीक्षण के दौरान शिक्षा विभाग सचिव कृष्ण कुमार अध्यापकों व ग्रामीणों के साथ। - Dainik Bhaskar
नवनिर्मित स्कूल के निरीक्षण के दौरान शिक्षा विभाग सचिव कृष्ण कुमार अध्यापकों व ग्रामीणों के साथ।
  • आजादी के 73 साल बाद इंडो-पाक बॉर्डर पर देश के आखिरी गांव कालूवाला में हुआ शिक्षा का उजियारा
  • परिजन बोले-हुण साडे जवाकां नूं जान तली ते रखके बेड़े ते चढ़ के स्कूल नहीं जाणा पऊ

आजादी के 73 वर्षों बाद इंडो पाक बॉर्डर पर तीन ओर दरिया व एक साइड बॉर्डर से घिरे देश के आखिरी टापूनुमा गांव कालूवाला में शिक्षा की लो जली है। ग्रामीणों में खुशी की लहर है क्योंकि गांव में इतने लंबे अंतराल के बाद सरकारी प्राइमरी स्कूल खुला है। ग्रामीण खुशी में कहते सुनाई दिए कि हुण साडे जवाकां नूं जान तली ते रखके बेड़े ते चढ़ के स्कूल नहीं जाणा पऊ। दिसंबर 2019 में शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार की ओर से गांव का दौरा किए जाने के बाद सरहदी गांव गट्‌टी राजोके के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल डॉ. सतिंद्र सिंह को गांव में स्कूल बनवाने के लिए 15 लाख रुपए की ग्रांट जारी की थी।

कोरोना महामारी के चलते जारी लॉकडाऊन के समय में बेड़े में सामान रख दरिया पार कर स्कूल का बहुत ही परेशानियों के बीच निर्माण करवाया गया। अब स्कूल बनकर तैयार हो गया है व आज से स्कूल में पहली क्लास लगेगी। गांव के बच्चों में स्कूल जाने को लेकर काफी उत्साह है व 38 बच्चों के परिजनों ने उन्हें स्कूल में भेजने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया है ।

लकड़ी के बेड़े पर दरिया पारकर बच्चे जाते थे गट्‌टी राजोके पढ़ने
भारत पाक सीमा पर तीन ओर से सतलुज दरिया से घिरे गांव में आजादी के बाद से बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई प्रबंध नहीं था। कुछ साल पहले ही दरिया पार के गांव गट्‌टी राजोके के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल डॉ. सतिंद्र सिंह की ओर से बच्चों को मोटिवेट कर स्कूल में लाना शुरू किया गया था।

गांव कालूवाला के विद्यार्थी सतलुज दरिया में रखे गए लकड़ी के बेड़े को खुद चलाकर अपनी जान को हथेली पर रखकर स्कूल जाने लगे थे। इसी के चलते बीते शिक्षण सत्र में गांव कालूवाला के मलकीत सिंह ने बाहरवीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में शानदार प्रदर्शन कर स्कूल का नाम रोशन किया था। बीते शनिवार जिले के स्कूलों का निरीक्षण करने पहुंचे शिक्षा विभाग सचिव कृष्ण कुमार ने कालूवाला के सरकारी प्राइमरी स्कूल का भी दौरा किया।

शिक्षा सचिव गए थे स्कूल का निरीक्षण करने
दिसंबर 2019 में शिक्षा विभाग सचिव कृष्ण कुमार गट्‌टी राजोके के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का निरीक्षण करने गए थे इस दौरान प्रिंसिपल ने गांव कालूवाला के विद्यार्थियों की सचिव से मुलाकात करवाई। शिक्षा सचिव खुद गांव कालूवाला में जाने को तैयार हो गए। वह खुद बेड़े में बैठकर दरिया पार गांव में गए।

गांव में ग्रामीणों ने गांव में स्कूल बनाने को कहा। तभी शिक्षा विभाग सचिव ने डॉ. सतिंद्र सिंह को गांव में प्राइमरी स्कूल बनाने की कमान सौंपी व उन्हें गट्‌टी राजोके स्कूल में 15 लाख रुपए की ग्रांट जारी करने के निर्देश दिए थे। स्कूल पर 15 लाख रुपए की लागत आई है। स्कूल में 2 क्लासरूम, 1 हैड ऑफिस, 2 वॉशरूम, पीने का पानी का पूरा प्रबंध किया गया है।

आज से खुलेंगे जिले के 1098 प्राइमरी स्कूल, सरकारी व निजी स्कूलों में हैं 2 लाख 13 हजार 767 विद्यार्थी

प्रदेश में कोराना वायरस महामारी के चलते प्रदेश सरकार की ओर से 21 मार्च 2020 को सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया था । इसके बाद अब धीरे-धीरे शिक्षण संस्थानों को खोलने का सिलसिला शुरू हो तो इस कड़ी में प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार सोमवार को जिले के सभी निजी व सरकारी प्राइमरी स्कूल खुलनेे जा रहे हैं। जिले में कुल 1098 प्राइमरी स्कूल हैं जिनमें 2 लाख 13 हजार 767 विद्यार्थी हैं । जिले में 832 सरकारी प्राइमरी स्कूल हैं जिनमें 1 लाख 10 हजार 707 विद्यार्थी हैं ।

इसके अलावा सरकारी सहायता प्राप्त, केंद्र सरकार के, कैंट बोर्ड व निजी स्कूलों सहित 266 अन्य प्राइमरी स्कूल हैं जिनमें 1 लाख 3 हजार 60 विद्यार्थी हैं जोकि आज से स्कूलों में पहुंचेंगें । वहीं इसे लेकर जिला शिक्षा अधिकारी एलिमेंट्री राजीव छाबड़ा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि प्राइमरी स्कूलों में विद्यार्थियों के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है ।

स्कूलों में कोरोना महामारी को लेकर सरकार की ओर से जारी गाईडलाइन का विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है । वहीं उन्होंने कहा कि अभी प्री प्राइमरी के नए विद्यार्थियों के स्कूलों में पहुंचने की संभावना है जिसे लेकर स्कूल मुखियों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि किसी भी अभिभावक व विद्यार्थी को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser