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मांग:गवर्नमेंट स्कूल टीचर यूनियन ने महिला शिक्षकों को चुनाव ड्यूटियों से छूट देने की मांग की

कोटकपूरा2 घंटे पहले
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गवर्नमेंट स्कूल टीचर यूनियन जिला फरीदकोट के अध्यक्ष शिन्दरपाल सिंह ढिल्लों, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रधान कुलदीप सिंह सहदेव, जिला महासचिव सुखचैन सिंह रामसर और प्रांतीय नेता प्रेम चावला के नेतृत्व में आयोजित बैठक के दौरान नेताओं ने 14 फरवरी को हो रही नगर निगम और नगर काउंसिल मतदान के दौरान महिला शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी में छूट देने की मांग की।

उन्होंने बताया कि महिला शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी निभाने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इस बैठक के अवसर पर अध्यापक नेता अशोक बरगाड़ी, गुरिन्दर सिंह मनी, महेश कुमार जैन, गुरविन्दर सिंह, जसवीर सिंह मान, निर्मल सिंह जटाना, बेअंत सिंह मोड़, गुरमीत सिंह, बलजीत सिंह, करमजीत सिंह आदि उपस्थित थे।

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