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चोरी:गुरु हरसहाए की राइस मिल में 4 दिन बाद चोरी की कोशिश

गुरु हरसहाएएक घंटा पहले
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शहर के समाज सेवी सुनील विक्की आवला की राइस मिल पर चोरों ने एक बार फिर धान चोरी करने के लिए धावा बोला लेकिन चौकीदारों की सजगता से मिल मे चोरी होने से बच गई। चोर बीते शनिवार राइस मिल से हजारों रुपए का धान चोरी करके ले गए थे। 4 दिन बाद दूसरी बार चोरों ने इस राइस मिल से धान चोरी करने के लिए आए पर नाकामयाब हुए। सुनील आवला ने बताया कि गुद्दर ढंडी रोड स्थित उनकी राइस मिल किसान फूड्स से बीती रात चोरों ने धान चोरी करने की कोशिश की।

चोरों ने मिल की दीवार फांद कर धान की कई बोरियां उठा भी ली थीं। चोरों ने सड़क पर धान की बोरियां फेंकना शुरू की तो चौकीदारों को आवाज सुनाई दी। उन्होंने चोरों को ललकारा तो चोर वहां पर बोरियां छोड़कर भागने में कामयाब हो गए। उन्होंने पुलिस को सूचित कर दिया है और मांग की कि इस रोड पर रात को पुलिस की गश्त तेज की जाए ताकि चोरियां कम हो सके।

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