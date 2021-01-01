पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बागबानी:हाइड्रोपोनिक तकनीक से चार कनाल में खेती कर हरदीप सिंह कमा रहा 6 लाख

फरीदकोट3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

पारंपरिक फसली चक्कर छोड़ फरीदकोट के गांव कम्मेआना के किसान हरदीप सिंह किंगरा बागबानी विभाग के सहयोग से हाइड्रोपोनिक तकनीक से खेती कर कई गुना कमा रहे हैं। उन्होंने तीन साल पहले 4 कनाल जमीन में हाइड्रोपोनिक फार्म-हाउस तैयार करवाया था। वहां हाइड्रोपोनिक व्यवस्था के साथ मिट्टी के बिना खेती की जाती है।

इस प्लांट में डेढ़ कनाल में चेरी टमाटर के 1800 पौधे लगाए हैं और डेढ़ कनाल में 9500 पौधों के साथ स्ट्राबेरी की खेती की जा रही है,जो किसान को कई गुणा अधिक पैदावार दे रही है। इससे किसान हरदीप सिंह को मोटा लाभ हो रहा है। उन्होंने दूसरे किसानों को भी परंपरागत खेती के साथ सहायक धंधा करने की सलाह दी है।
फरीदकोट के गांव कम्मेआना में लगा रखे हैं 1800 पौधे चेरी टमाटर और 9500 पौधे स्ट्राबेरी के

हरदीप सिंह ने बताया कि आज से डेढ़ वर्ष पहले बागबानी विभाग के सहयोग से फार्म हाउस तैयार किया था। इस तकनीक के साथ खेती करने के लिए 1 वर्ग मीटर में 2000 रुपए खर्च आता है, जिसमें से 1000 रुपए पॉलीहाउस का खर्च है, जिसमें से सरकार सब्सिडी भी देती है। चेरी टमाटर और स्ट्राबेरी पर आधा किलो की पैकिंग कर चंडीगढ़, बठिंडा भेजे जाते हैं।

एक पौधे से उन्हें करीब 2 किलो चेरीटमाटर प्राप्त होते हैं। चंडीगढ़ में उनका चेरीटमाटर 300 रुपए किलो बिकता है। उन्होंने बताया कि हाइड्रोपोनिक तकनीक से खेती कर किसान एक साल में करीब 5 से 6 लाख कमाई कर सकता है। इस तकनीक से किसान एकड़ में से 25 एकड़ जितनी कमाई कर सकते हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser