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वर्षगांठ:हिंद कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने अक्टूबर इंकलाबी की वर्षगांठ मनाई

मुक्तसर2 घंटे पहले
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हिंद कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ब्रांच मुक्तसर ने अक्टूबर इंकलाबी की 103वीं वर्षगांठ साथी तरसेम सिंह की अध्यक्षता में मनाई। साथी इंद्रजीत ने अक्टूबर इंकलाब का महत्व बताते हुए कहा कि जब दुनिया भर में मार्क्सवाद को खोखला सिद्धांत कहा जा रहा था, उस समय साथी लेनिन की अध्यक्षता में सामराज की सबसे कमजोर कड़ी रूस में इंकलाब को सफल बनाया गया। मजदूरों की अध्यक्षता वाले इस राज्य ने जहां रूस में से बेरोजगारी भुखमरी कंगाली आदि जैसी समस्याओं को जड़ से उखाड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत में केंद्र की मोदी सरकार देश को हथियारों की मंडी बनाकर विदेश नीति को खत्म करने पर तुली हुई है, वहीं पूंजीपतियों को आर्थिक तौर पर मजबूत करके अमरीका की मंडी से जोड़ना चाहती है।

इसलिए पूंजीपतियों व विदेशी लुटेरों के कहने पर किसानों व मजदूरों विरोधी कानून बनाए जा रहे हैं। आज जब हम अक्टूबर इंकलाब की 103वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो प्रण करें कि हम मार्क्सवाद लेनिनवाद के नियमों के अनुसार मजदूर किसान एकता के आधार पर सीपीआईएम के निशाने लोक जमहूरी इंकलाब के लिए अपनी जिंदगी का हर पल दाव पर लगाएंगे। इस दौरान पार्टी नेता धर्मपाल, तरसेम लाल, खरैती लाल, गुरदास, मेजर सिंह, जसविंदर वट्टू, लछमण सिंह, हरविंदर पाल मौजूद थे।

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