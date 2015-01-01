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वेबिनार:देव समाज कॉलेज फॉर वुमेन में हिंदी विभाग ने एक दिवसीय वेबिनार आयोजित किया

फिरोजपुर4 घंटे पहले
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देव समाज कॉलेज फॉर वूमेन के स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग द्वारा एक दिवसीय राज्य स्तरीय वेबिनार का आयोजन किया गया जिसका विषय हिन्दी साहित्य का विभिन्न आयाम था। वेबिनार में मुख्य वक्ता के रूप में राजकीय महेंद्रा कॉलेज पटियाला के स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग की प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉ. रजिंद्र कौर अनेजा व विशेष वक्ता के रूप में पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय बठिंडा के हिन्दी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर

एवं अध्‍यक्ष डॉ. राजेंद्र कुमार सेन उपस्थित हुए। वेबिनार में मुख्य वक्ता डॉ. रजिंद्र कौर अनेजा ने अपने वक्तव्य में कहा कि हिंदी भाषा वर्तमान समय में केवल एक देश की भाषा न होकर विश्व की भाषा बन चुकी है। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा की अविरल धारा पूरे जन मानस को विकसित करेगी। साथ ही उन्होंने साहित्य में पर्याप्त संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला।

विशेष वक्ता के तौर पर जुडे डॉ. राजेंद्र कुमार सेन ने अपने वक्तव्य में नारी विमर्श, दलित विमर्श, पर्यावरण विमर्श पर विस्तारपूर्वक विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि आज हिन्दी साहित्य ज्वलंत मुद्दों पर लिखा जा रहा है। समाज का ऐसा कोई पक्ष नही जो साहित्य में अछूता हो। इस अवसर पर कॉलेज प्रधानाचार्य डॉ. रमनीता शारदा ने कहा कि हिंदी भाषा आज वैश्विक परल पर अपना विस्तार ले चुकी है जिसमें अनंत संभावनाएं

हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि देव समाज कॉलेज फॉर वूमेन का नारी शिक्षा के उत्थान में बहुमूल्य योगदान हैं। साथ ही उन्होंने स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग के शिक्षक डॉ. वरिंद्रजीत कौर व अनु नंदा को वेबिनार के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। वहीं निर्मल सिंह ढिल्लों चेयरमैन देव समाज कॉलेज फॉर वूमेन ने इस अवसर पर विभाग को अपनी शुभकामनाएं दी।

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