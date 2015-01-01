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सहयोग:विधायक पिंकी के नेतृत्व में इंद्रजीत कौर खोसा ने वार्ड नंबर 15 में जरूरतमंदों में बांटा राशन

फिरोजपुर2 घंटे पहले
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विधायक परमिंदर सिंह पिंकी ने बताया कि कोरोना महामारी की इस संकट की घड़ी में जरूरतमंद लोगों को अपनी रोजी रोटी कमानी मुश्किल हो रही है।

जिसको देखते शुक्रवार को उनकी पत्नी इंद्रजीत कौर खोसा की तरफ से वार्ड नंबर 15 में जरूरतमंदों को राशन बांटा गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वह किसी भी घर में राशन आदि को ले कर तंगी नहीं आने देंगे। उन्होंने बताया कि छावनी बोर्ड और शहर के सफाई कर्मचारियों, टी.ए लाईन में रहने वाले जरूरतमंद परिवार, सिविल अस्पताल के क्वार्टरों में रह रहे जरूरतमंद परिवारों, आजाद चौक क्षेत्र में रह रहे तरूरतमंद, माल रोड में रह रहे जरूरतमंद परिवारों और इसके अलावा शहर और छावनी में रेहड़ी वाली, रिक्शे वालों और चाय वालों को राशन बांटा गया।

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