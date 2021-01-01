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चोरी:गुरुद्वारे से एलईडी, बैटरा और रिकॉर्ड चुराया

फिरोजपुर4 घंटे पहले
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थाना सदर फिरोजपुर के अधीनस्थ गांव कोट भाई सुदागर सिंह वाला दाखली माछीवाड़ा के गुरुद्वारा में रात के समय चोर सामान चुरा कर ले गए। पुलिस को दिए बयानों में गुरुद्वारे के ग्रंथी सुखदेव सिंह पुत्र सुचा सिंह निवासी गांव माछीवाड़ा ने बताया कि बीती मध्य रात्रि चोर गुरुद्वारे के ताले तोड़ कर अंदर से एलइडी, दो एंप्लीफायर, एक बैटरा सहित इन्वर्टर और गुरुद्वारे का रिकार्ड चोरी करके ले गए। मामले की जांच कर रहे एएसआई सुखविंदर सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता के बयानों पर अज्ञात के खिलाफ 457,380 आइपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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