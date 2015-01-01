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पर्व:धनतेरस पर सजे बाजार, ग्राहकों की बहार से चमका कारोबार

फिरोजपुर35 मिनट पहले
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धनतेरस को लेकर शहर के बाजार सज गए हैं। धनतेरस और दीपावली को लेकर बाजारों मेें खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। कारोबारियों ने ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार का नया सामान सजा रखा है। घर की साज सजावट और धनतेरस पर शुभ मानी जाती बर्तनों की खरीदारी को लेकर लोग खासे उत्साहित हैं। बर्तनों की दुकानों पर रश बढ़ने लगा है।

दुकानदारों का कहना है कि कोरोना को बीच फेस्टीवल सीजन के दौरान अच्छी सेल होने की उम्मीद है। हालांकि बीते वर्ष के मुकाबले बाजारों में काम कम है मगर कोरोना के कारण जो स्थिति बनी थी, उससे अब बाजार निपटते दिखाई दे रहा है। सरकार द्वारा कोरोना से बचाव के लिए जारी हिदायतों का पालन किया जा रहा है।

छावनी के मेन बाजार में सायं को फेस्टीवल सीजन को लेकर बाजारों में रौनक दिखाई दी। दुकानदारों ने ग्राहकों के लिए तरह-तरह के ऑफर रखे हैं ताकि ग्राहक ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करें। इलेक्ट्रोनिक, गार्मेंटस, शूज सहित अन्य कई सामान पर 10 से 30 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। इसके अलावा मिठाई, ड्राइफ्रूट सहित गिफ्ट्स की दुकानें भी सज चुकी हैंै। दुकानदार को ग्राहकों से अच्छी खरीदारी की उम्मीद है।

पिछले साल के मुकाबले सोने का दाम साढ़े 14 हजार प्रति 10 ग्राम बढ़ा

वर्ष 2019 में दीपावली के समय सोने का भाव 38 हजार 500 रुपए प्रति 10 ग्राम था और इस बार सोने का भाव 14 हजार 500 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़कर 53 हजार रुपए हो गया है। इस वर्ष सोने का भाव 57 हजार रुपए होकर वापस 53 हजार रुपए पर आ खड़ा हुआ है। वहीं चांदी का रेट बीते वर्ष 460 रुपए प्रति 10 ग्राम था जोकि इस बार 170 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ोतरी के साथ 630 रुपए प्रति 10 ग्राम है।

पिछले साल की अपेक्षा काम कम है : कृष्ण कुमार

धनतेरस की तैयारी को लेकर छावनी के भोला ज्वेलर्स के संचालक कृष्ण कुमार भोला ने कहा कि इस बार फेस्टीवल सीजन में अब तक पिछले साल की अपेक्षा 60 प्रतिशत काम ही आया है। उन्होंने कहा कि अभी तक काम मंदा है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण लोग अभी भी डरे हुए हैं, जिसके चलते पैसा खर्च नहीं करना चाहते। लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर पैसा अपने हाथ में रखना चाहते हैं।

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