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जागरूकता:मेडिकल चेकअप व कोविड जागरूकता कैंप लगाया

मुक्तसर2 घंटे पहले
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जिले में लोक साझेदारी कम्युनिटी मुहिम के तहत जिला परिवार भलाई विभाग के डॉ. रंजू सिंगला की अध्यक्षता में मेडिकल चेकअप व जागरूकता कैंप लगाए जा रहे हैं। सीनियर मेडिकल अधिकारी डॉ. सतीश गोयल की देखरेख में वीरवार को एमसी मेहरबान सिंह के घर के नजदीकी अबोहर रोड पर कैंप लगाया गया।

इस मौके पर डॉ. प्रनीत सिंह ढिल्लो, कोआर्डिनेटर समाज सेवी संस्थाएं, गुरतेज सिंह, दर्शना, गगनदीप कौर, गुरप्रीत सिंह विशेष तौर पर शामिल हुए। डॉ. प्रनीत सिंह ढिल्लो ने बताया कि इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य लोगों को कोविड-19 संबंधी जागरुक करना है।

उन्होंने बताया कि शहरों में सेहत विभाग की टीमें लोगों को कोविड-19 के सैंपल देने के लिए जागरूक कर रही हैं। इस दौरान मोबाइल मेडिकल यूनिट के स्टाफ ने विशेषज्ञ डॉक्टर ने चेकअप करके मरीजों को मुफ्त दवाइयां दी और कोरोना टेस्ट भी किए गए।

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