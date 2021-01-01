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प्रेम प्रसंग का मामला:शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगाया, 2 के खिलाफ मामला दर्ज

फिरोजपुर5 घंटे पहले
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विवाह करवाने के बहाने बहला-फुसला कर एक युवक अपने भाई की मदद से नाबालिगा को लेकर फरार हो गया। पुलिस को दिए बयान में लड़की के पिता ने बताया कि निशान सिंह निवासी जिला मोगा विवाह करवाने का झांसा देकर उसकी लड़की को बहला-फुसला कर अपने भाई की मिलीभगत से अपने साथ भगा कर ले गया। मामले की जांच कर रहे एएसआई सुखदेव सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता के बयान पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ 363,366-ए,34 आईपीसी के तहत थाना सदर जीरा में मामला दर्ज कर लिया है।

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