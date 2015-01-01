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सम्मान:विधायक कंवरजीत सिंह फिर बने शिअद के जिलाध्यक्ष

मुक्तसर2 घंटे पहले
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अकाली विधायक कंवरजीत सिंह रोजी बरकंदी को शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने दोबारा पांच सालों के लिए जिलाध्यक्ष बनाया है। विधायक रोजी बरकंदी शनिवार को गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब में माथा टेका। उन्होंने गुरुघर में अरदास करवाई। इसके बाद गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने विधायक रोजी बरकंदी को सिरोपा भेंट करके व श्री दरबार साहिब की तस्वीर भेंट करके सम्मानित किया।

इस मौके पर विधायक रोजी बरकंदी के साथ बड़ी संख्या में अकाली नेता मौजूद थे। कार्यकर्ताओं ने विधायक रोजी बरकंदी को दोबारा प्रधान बनने पर बधाई दी। मुक्तसर के गुरुद्वारा टूटी गढ़ी साहिब के मीटिंग हाल में जिलाध्यक्ष कंवरजीत सिंह रोजी बरकंदी ने गत दिवस बनाए गए यूथ अकाली दल, एससीबीसी विंग के सर्कल प्रधानों को सिरोपा भेंट करके सम्मानित किया। विधायक के सियासी सचिव बिंदर गोनियाना ने सर्कल प्रधानों की लिस्ट जारी करके एक-दूसरे से जान पहचान करवाई।

इस मौके पर नगर कौंसिल के पूर्व अध्यक्ष हरपाल बेदी, संजीव कुमार धूडिया, सर्कल प्रधान शहरी जोनी, लक्की कटारिया, टीना सोढी, जगवंत सिंह लंबी, कुलवंत सिंह काला सहित बड़ी संख्या में अकाली नेता मौजूद थे। कंवरजीत सिंह रोजी बरकंदी ने वर्ककों को आगामी चुनाव के लिए डट जाने को कहा। उन्होंने कहा कि अकाली दल मेहनती वर्करों का सम्मान करता है और जो वर्कर मेहनत करेगा पार्टी उसे सरकार आने पर अच्छे पद से नवाजेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल कार्यकर्ताओं के दुख सुख में शरीक होते रहते थे, तो ही वह आज कामयाब नेता हैं। उन्होंने वर्करों को गांव के दौरे करने व महीने में दो बार मीटिंग जरूर करने को कहा।

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