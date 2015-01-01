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शुरूआत:मोहल्ला बैंटाबाद ने निकाली प्रभातफेरी

गिद्दड़बाहा2 घंटे पहले
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प्रथम पातशाही साहिब श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार साहिब मोहल्ला बैंटाबाद द्वारा शहर व गिद्दड़बाहा गांव में प्रभात फेरियां शुरू कर दी गई हैं।

आज रूप नगर में प्रभात फेरी निकाली गई जिसमें सैंकड़ाें की तादाद में संगतों ने हिस्सा लिया, जबकि प्रभात फेरी द्वारा डा. अनिल गर्ग के घर ठहराव रखा जहां प्रभात फेरी में शामिल महिलाओं द्वारा मनोहर कीर्तन कर संगतों को गुरू के साथ जोड़ा। लोगों ने भी प्रभात फेरी में शामिल संगतों के लिये चाय व बिस्कुट की सेवा की। अवतार पर्व मनाने के संबध में जानकारी देते हुये गुरुद्वारा साहिब की प्रबंधकी कमेटी के अध्यक्ष दर्शन सिंह ने बताया कि 16 नवंबर से गिद्दड़बाहा गांव व शहर में प्रभात फेरियां शुरू हो गई हैं। उन्होंने बताया कि अवतार पर्व के संबंध में 27 नवंबर को श्री अखंड पाठ साहिब का प्रकाश होगा व 29 नवंबर को गुरपर्व के दिन भोग डाला जाएगा और इसके उपरांत गुरू का अटूट लंगर बांटा जाएगा। इस अवसर पर अध्यक्ष दर्शन सिंह के अलावा बाबा जसकरण सिंह, अवतार सिंह, चरणजीत चन्नी, गुरप्रीत हैप्पी, डिम्पल डिप्पी, जसवीर कौर, हरजीत कौर, परमिन्द्र कौर और आरती रानी आदि भी उपस्थित थे।

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