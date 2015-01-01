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समस्याएं:एनजीओ ने नवनियुक्त एसडीएम को बताईं मुक्तसर की समस्याएं

मुक्तसर2 घंटे पहले
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स्वच्छ मुक्तसर अभियान एनजीओ के सदस्यों ने शहर की समस्याओं को लेकर नवनियुक्त एसडीएम स्वर्णजीत कौर के साथ मुलाकात की। उन्होंने एसडीएम को शहर की सफाई व्यवस्था व सीवरेज में से निकाली गई गार की समस्या से अवगत करवाया गया।

एसडीएम ने इसे गंभीरता से लेते हुए तुरंत संबंधित विभाग को कहकर गार उठवाई गई। एसडीएम ने शहर की सफाई में और सुधार के लिए एनजीओ को विश्वास दिलाया। उन्होंने एनजीओ के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि एनजीओ को उनकी जिस प्रकार की सहायता की जरूरत होगी, वह करेंगे। एनजीओ के मेंबर दीपक गर्ग ने बताया कि उनके एनजीओ द्वारा समय-समय पर जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के साथ-साथ कोरोना काल में मास्क बांटने व अन्य अनेक समाज भलाई के काम किए हैं। एनजीओ ने एसडीएम को सम्मानित भी किया। इस मौके प्रवीन गुप्ता, प्यारा लाल गर्ग, सतीश कांसल, जगदीश तरीका, सुरेश गर्ग, दीपक गर्ग, करनवीर कांसल मौजूद थे।

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