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किसान आंदोलन का असर:जब तक किसान संघर्ष का हल नहीं निकलता, तब तक यहां कोई नेता वोट मांगने की हिमाकत न करे

फिरोजपुर5 घंटे पहले
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  • भारत नगर में गली नंबर एक के निवासियों ने बैठक कर लगाया बैनर

किसान आंदोलन का असर स्थानीय निकाय चुनावों में भी देखने को मिल रहा है। फिरोजपुर शहर के भारत नगर की गली नंबर एक के निवासियों ने बैठक कर गली के बाहर बैनर लगा दिया है, जिस पर लिखा है कि जब तक किसान संघर्ष को कोई ठोस हल नहीं निकलता तब तक हमारे पास किसी भी पार्टी का नेता या उम्मीदवार वोट मांगने न आए। लोगों ने नगर कौंसिल चुनावों के बायकॉट करने का फैसला बैनर पर लिख कर गली के बाहर लगा दिया है ।

इस बैनर को लेकर शहर में किसान आंदोलन भी चर्च का विषय बना हुआ है । इसके अलावा भी कुछ मतदाता किसानी संषर्घ को लेकर चुनावों का व्यक्तिगत रूप से बायकॉट करने का मन बना चुके है। पार्टियों की ओर से कुछ वार्डों में पार्टियों के उम्मीदवार घोषित हुए है लेकिन साथ ही वोटरों की नराजगी भी सामने आनी शुरू हो गई है ।

जिसके चलते भारत नगर गली नंबर 1, डॉ. खन्ना वाली जिसमें लगभग 120 घरों में 350 के लगभग वोटर है। मेन गली के बाहर एक बैनर लगाकर अपनी नराजगी जाहिर करते हुए गली निवासी प्रदीप सिंह, हरभगवान सिंह, शाम सिंह, नवजोत सिंह, सतपाल सिंह, धर्मपाल, हरनेक सिंह, मौड़ सिंह, परमिंदर सिंह, हरभजन सिंह, बोहड़ सिंह ने कहा कि जब तक किसानों का कोई ठोस हल नहीं निकतलता तब तक किसी भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी उम्मीदवार वोट का हकदार नहीं है।

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