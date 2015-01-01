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कोरोना:मुक्तसर में कोरोना से एक और मौत, 6 नए मरीजों की पुष्टि

फिरोजपुर2 घंटे पहले
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  • फिरोजपुर जिले में 3 नए पॉजिटिव मरीज आए

मुक्तसर जिले में शनिवार को कोरोना से एक ओर मौत हो गई। जिससे अब तक जिले में कोरोना से 67 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 3123 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 2908 मरीज ठीक हुए हैं। डॉ. एचएन सिंह ने बताया कि जिले में शनिवार को कोरोना से एक मौत होने से अब तक कुल 67 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि शनिवार को 6 कोरोना से नए केस आए हैं।

6 पॉजिटिव मरीज जिनमें 1 मुक्तसर, 4 मलोट, 1 अरनीवाला वजीरा से संबंधित है और शनिवार को 6 मरीज स्वास्थ्य होकर अपने घर चले गए हैं और अब जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 148 रह गई है। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 49400 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 45802 लोगों के सैंपल निगेटिव पाए गए हैं और 375 सैंपलों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है।

वहीं, फिरोजपुर जिले में शनिवार को 3 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने से अब जिले में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4246 हो गई है। अब जिले में कुल 4246 मरीजों में से 4040 मरीज रिकवर होकर घरों को लौट चुके हैं तो 127 की मौत हो चुकी है। इसके चलते अब जिले में एक्टिव केसों की संख्या 79 हो गई है। जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब तक 53 हजार 574 लोगों के कोरोना सैंपल लिए जा चुके हैं जिसमें से 49 हजार 278 सैंपलों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है तो वहीं 50 सैंपलों की रिपोर्ट आना बाकी है। अब जिले में एक्टिव मामलों की संख्या 79 है।

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