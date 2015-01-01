पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मोटरसाइकिलों कि टक्कर:दो मोटरसाइकिलों की टक्कर से व्यक्ति की मौत, एक घायल

फिरोजपुर41 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

कस्बा जीरा के नजदीक गांव बम्ब मलोके लिंक रोड पर दो मोटरसाइकिलों कि टक्कर में एक व्यक्ति घायल और एक की मौत हो गई। सुरजीत सिंह पुत्र लाल सिंह निवासी गांव चोहला ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसका भतीजा 36 वर्षीय सुखचैन सिंह पुत्र जरनैल सिंह और दुल्ला सिंह पुत्र गुरमैल सिंह अपने मोटरसाइकिल पर जीरा से अपने गांव चोहला जा रहे थे।

जब वह लिंक रोड पर गांव बम्ब मलोके के नजदीक पहुंचे तो जीरा सिटी के रहने वाले गुरप्रीत सिंह पुत्र दर्शन सिंह ने तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से उनको टक्कर मार दी। इस हादसे में सुखचैन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई और साथ बैठा दुल्ला सिंह गंभीर चोटिल हो गया। उसको सिविल अस्पताल जीरा से मोगा के सरकारी अस्पताल रैफर किया गया है। आरोपी हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर सुखचैन सिंह ने बताया कि शिकायककर्ता के बयान पर गुरप्रीत सिंह के खिलाफ 304-ए,427 आईपीसी के तहत थाना जीरा सदर में मामला दर्ज किया गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें