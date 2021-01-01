पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

रेजिंग दिवस:विद्यार्थियों ने पेश किए देशभक्ति गीत लाइव पेंटिंग से बढ़ाया जवानों का हौसला

फिरोजपुर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • सीमा सुरक्षा बल का 136 बटालियन का 30वां रेजिंग दिवस मनाया

सीमा सुरक्षा बल की 136 बटालियन के 30वें रेजिंग डे के उपलक्ष्य में दास एंड ब्राऊन वर्ल्ड स्कूल के विद्यार्थियों ने देशभक्ति की रंगारंग प्रस्तुति देकर सीमा पर तैनात जवानों और उनके परिजनों में राष्ट्र भक्ति का जोश भरा। केएमएस वाला में आयोजित कार्यक्रम में बीएसएफ अधिकारियों कमांडेंट उदय प्रताप चौहान, सैकेंड इन कमांड बिरेन्द्र कुमार, सैकेंड इन कमांड अमरजीत सिंह, असिस्टैंट कमांडैंट एनआर भार्गव, असिस्टेंट कमांडेंट गुरप्रीत सिंह के अलावा जवानों व उनके परिजनों ने हिस्सा लिया।

वीपी एडमिन डाॅ. सैलिन ने बताया कि स्कूल के ब्राउनियन बैंड ने मधुर धुन के माध्यम से सभी को भाव-विभोर किया तो वहीं विद्यार्थियों द्वारा भंगड़ा, जय हो गीत पर नृत्य के अलावा देश भक्ति के गीत सुनाए। ड्राइंग अध्यापकों द्वारा मंच से राष्ट्रीय ध्वज सहित जवानों का हौसला बढ़ाते हुए लाइव पेंटिंग बनाई गई। डाॅ. सैलिन ने कहा कि स्कूल में विद्यार्थियों को शिक्षा के अलावा देशभक्ति का पाठ भी पढ़ाया जाता है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser