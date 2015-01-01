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सहयोग:स्कूल में पैडल सैनिटाइजर मशीन भेंट की

गिद्दड़बाहा2 घंटे पहले
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शहर की समाजसेवी संस्था इन्नरव्हील क्लब द्वारा प्रधान वरुना गर्ग के नेतृत्व में सरकारी हाई स्कूल गांव मधीर में पैडल सैनिटाइजर मशीन और मास्क दिए गए।

इस संबंधी जानकारी देते प्रधान वरुना गर्ग ने बताया कि सरकार द्वारा कुछ कक्षाओं के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं और इन कक्षाओं के विद्यार्थियों की सेहत को ध्यान में रखते हुए और कोरोना महामारी के चलते विद्यार्थियों की सुविधा के लिए पैडल सैनिटाइजर मशीन, सैनिटाइजर रिफिल बोतलें और मास्क आदि भेंट किये गए हैं। इस मौके पर पूर्व प्रधान गीता बांसल, सोनिया गोयल, मोनिका सिंगला, मीनू सिंगला, मीनू मंगल, प्रिं.कपिल गुप्ता, बलतेज सिंह, संदीप कौर, प्रदीप कुमार,ख्मोहित गर्ग, सिवाना आहुजा, यादविन्द्र सिंह, नेहा जैन और सुखदीप कौर आदि भी मौजूद थे।

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