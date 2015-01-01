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स्वास्थ्य विभाग:लोग कैंप का अधिक से अधिक लाभ उठाएं : सिविल सर्जन

मुक्तसर2 घंटे पहले
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  • लोक सांझेदारी कम्यूनिटी ऑनरशिप के अधीन स्वास्थ्य विभाग ने लगाया नि:शुल्क मेडिकल चेकअप कैंप

स्वास्थ्य विभाग पंजाब व डॉ. हरी नारायण सिंह सिविल सर्जन मुक्तसर की हिदायतों के अनुसार डॉ. रंजू सिंगला जिला परिवार भलाई की देख रेख में जिले के अर्बन ऐरिए व ग्रामीण क्षेत्र में लोक सांझेदारी कम्यूनिटी ओनरशिप मुहिम चल रही है।

इसी कड़ी के तहत डॉ. सतीश गोयल सीनियर मेडिकल अधिकारी की देख रेख में डेरा संत बाबा मल्ल सिंह मुक्तसर मे मेडिकल चेकअप कैंप, कोविड-19 टेस्टिंग व जागरुकता शिविर लगाया गया। इस समय डॉ. रिची बांसल मेडिकल अधिकारी, गुरतेज सिंह व विनोद खुराना मास मीडिया अधिकारी, लाल चंद जिला हेल्थ इंस्पेक्टर विशेष तौर पर शामिल हुए। डाॅ. रिची बांसल व विनोद खुराना जिला मास मीडिया अधिकारी ने बताया कि इस मुहिम का मुख्य मकसद लोगों में कोविड 19 संबंधी जागरुकता पैदा करना है ताकि लोग कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर जल्द टेस्ट करवाकर जल्द उपचार करवाएं ताकि कोरोना से हो रही मौतों को कम किया जा सके। लाल चंद ने आम लोगों को अपील की कि यदि किसी भी व्यक्ति को खांसी , जुखाम, बुखार, सास लेने में तकलीफ या खाने की वस्तु का स्वाद न आए तो यह कोरोना के लक्षण हो सकते हैँ व उसको नजदीक के टैस्टिंग सेंटर में कोरोना संबंधी टैस्ट करवाना चाहिए। इस समय मोबाइल मेडिकल यूनिट के स्टाफ कर्मजीत कौर, गुरप्रीत सिंह, गुरमेल सिंह व किरन रानी, बलौर सिंह द्वारा कोरोना टैस्ट भी किए गए।

डेंगू के खात्मे के लिए लोगों के सहयोग की जरूरत : सिविल सर्जन
जिला स्वास्थ्य विभाग मुक्तसर द्वारा डेंगू सीजन को मुख्य रखते हुए डॉ. हरी नारायण सिंह सिविल सर्जन की अध्यक्षता में व डॉ. विक्रम असीजा व डॉ. सीमा गोयल ऐपीडिमोलाॅजिस्ट की देखरेख में जिले की समूह स्वयं सेवी संस्थाओं की मीटिंग की गई। इस समय डेंगू जागरुकता पोस्टर भी जारी किया गया। इस संबंधी जानकारी देते हुए डाॅ. हरी नारायण सिंह ने बताया कि कोरोना महामारी के मद्देनजर कोरोना संबंधी जागरुकता के साथ-साथ डेंगू संबंधी गतिविधियां भी की जा रही है। इस समय डॉ. विक्रम असीजा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा नेशनल वैक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अधीन डेंगू संबंधी लगातार चेतना गतिविधियां करने के साथ-साथ जरूरी प्रबंध किए गए हैं।

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