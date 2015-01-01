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जानकारी:पीएचसी जीवा अराई पहुंची जागरूकता वैन

गुरु हरसहाए2 घंटे पहले
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सिविल सर्जन डॉ. विनोद सरीन और डॉ. बलवीर कुमार सीनियर मेडिकल अधिकारी सीएचसी गुरु हरसहाए के दिशा निर्देशों के तहत गैर संचारी रोगों संबंधी जानकारी देने के लिए जागरूकता वैन पीएचसी जीवा अराई में पहुंची।

जहां डॉ. हरबंस आयुर्वेदिक मेडिकल अधिकारी सीएचसी गुरु हरसहाए की अगुवाई में गांव निवासियों को गैर संचारी रोगों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। इस मौके पर डॉक्टरों ने कहा कि ब्लड प्रेशर, शुगर, स्ट्रोक व अन्य बीमारियों की जांच करवानी बहुत जरूरी है क्योंकि समय पर ईलाज शुरू न हुआ तो यह खतरनाक बीमारियां मौत का कारण बनती है। इसके लिए अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कोरोना महामारी के चलते गैर संचारी रोगों से पीड़ित लोगों को खास ध्यान रखने की जरूरत है। किसी भी सरकारी अस्पताल में अपनी निशुल्क जांच करवाएं।

इस मौके पर बिक्की कौर बीईई ने कहा कि बीमारियों से बचाव के लिए रोजाना सैर और कसरत करें, घर के बना सादा खाना खाएं, बाहरले/जंक फूड न खाएं, नशों से दूर रहे, कम से कम 8 घंटे नीद जरूरी लें और डॉक्टर की सलाह से रोजाना समय से दवाई लें।

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