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दुष्कर्म:नाबालिग से संबंध बना ली फोटो, वायरल करने की धमकियां देकर 2 बार किया दुष्कर्म, केस

फिरोजपुर2 घंटे पहले
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  • आरोपी हमेशा शादी करने का देता रहा भरोसा

आठवीं कक्षा की छात्रा की अश्लील फोटो को वायरल करने की धमकी देकर एक युवक उससे जबरदस्ती संबंध बनाता रहा। अब थाना लक्खोके बहराम की पुलिस ने मिली शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए सब इंस्पेक्टर जोगिंद्र कौर ने बताया कि उक्त पीड़ित नाबालिग की ओर से पुलिस को दिए बयान के मुताबिक जब वह 8वीं कक्षा में पढ़ती थी तो उसकी जान पहचान गगनदीप सिंह उर्फ गोगी पुत्र प्यारा सिंह के साथ हुई थी और करीब एक साल पहले गगनदीप सिंह उसे बहला फुसलाकर गांव चक्क सोमिया (अवान) ले गया, जहां युवक ने उसकी मर्जी के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए व कुछ फोटो खींच ली। इसके कुछ समय फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसे अपने गांव बुलाया व फिर उससे विवाह करवाने का झांसा देकर फिर उससे शारीरिक संबंध बनाए। बीते दिनों फिर आरोपी पीड़िता के गांव में जाकर रात करीब 10.30 बजे उसे बरगलाकर अपने साथ गांव के बाहर किसी अज्ञात जगह पर ले गया व फिर संबंध बनाए। इसके बाद पीड़िता ने इस बारे में पुलिस को शिकायत दी। मामले की जांच कर रही सब इंस्पेक्टर जोगिंद्र कौर ने बताया कि शिकायतकर्ता के बयानो पर उक्त आरोपी के खिलाफ 365-ए, 376आइपीसी व पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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