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नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई:पुलिस व आबकारी विभाग ने 6900 लीटर लाहन बरामद कर की नष्ट

फिरोजपुर43 मिनट पहले
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आबकारी विभाग फिरोजपुर और तरनतारन की टीमों ने साझे तौर पर नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी करके 6900 लीटर लाहन, 2 लोहे के ड्रम और 1 एल्यूमीनियम का बर्तन बरामद किया है।

आबकारी विभाग के डिप्टी कमिश्नर जेएस बराड़ ने बताया कि हरीके क्षेत्र में सतलुज व ब्यास दरिया के संगम स्थल के साथ लगते इलाके में साझे तौर पर तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान 6900 लीटर, 1 एल्युमिनियम का बर्तन और 2 लोहे के ड्रम जब्त किए गए है। उन्होंने बताया कि यह मुहिम आबकारी विभाग के ईटीओ कर्मबीर सिंह माहला के नेतृत्व में चलाई गई थी।

उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ मुहिम को तेज किया जाएगा और अवैध शराब के कारोबार करने वाले तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि गैरकानूनी शराब का काम वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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