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जागरुकता अभियान:पोल्ट्री फार्म के मालिकों को बर्ड फ्लू की रोकथाम संबंधी जानकारी दी

गिद्दड़बाहा4 घंटे पहले
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डिप्टी डायरेक्टर पशु पालन मुक्तसर के नेतृत्व में तहसील गिद्दड़बाहा के समूह पोल्ट्री फार्म मालिकों की बैठक गिद्दड़बाहा के सीनियर वेटरनरी अफसर डा. विपनदीप सिंह बराड़ की अध्यक्षता में हुई। इस मौके पर पोल्ट्री फार्म मालिकों को बर्ड फ्लू की रोकथाम के प्रयत्न करने और अधिकाधिक सैंपलिंग करने में सहयोग देने के लिए कहा ताकि बीमारी की जल्द पहचान की जा सके। डाॅ. अमनदीप सिंह नोडल अफसर बर्ड फ्लू ने बर्ड फ्लू के लक्षणों की वीडियो भी दिखाई। डाॅ. विपनदीप सिंह बराड़ ने तसल्ली प्रकट की कि तहसील गिद्दड़बाहा में 100 से अधिक सैंपल इस बीमारी से रहित पाए गए हैं।

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