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साजिश:राष्ट्रपति का पंजाब के मुख्यमंत्री से न मिलना दुर्भाग्यपूर्ण : रोशन लाल बिट्‌टा

मल्लांवालाएक घंटा पहले
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ब्लॉक कांग्रेस प्रधान रोशन लाल बिट्टा ने कहा के राष्ट्रपति का पंजाब के मुख्यमंत्री को मिलने के लिए टाइम न देना भाजपा और अकाली दल की सोची समझी साजिश है। केंद्र सरकार द्वारा मालगाड़ियों का बंद करना पंजाब के लिए सोचा समझा कदम है। पंजाब का आखिरी पावर प्लांट कोयले की कमी के कारण बंद हो गया है, जिस कारण पंजाब में ब्लैक आउट भी हो सकता है।

केंद्र सरकार द्वारा पंजाब सरकार की जीएसटी रोकना भी गलत है, इससे पंजाब की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। रोशन लाल ने कहा कि जिस समय हमारे देश में अनाज की कमी आई थी तो पंजाब के किसानों को गेहूं-धान की पैदावार बढ़ाने को कहा गया था। अब किसानों ने केंद्र सरकार के भंडार अनाज से भर दिया है। देश में अनाज की कमी को पूरा करने वाले किसान को परेशान करने में मोदी सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। केंद्र सरकार की पंजाब प्रति सोच इतनी गलत हो गई है कि अन्नदाता 45 दिनों से सड़कों पर बैठा हुआ है।

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