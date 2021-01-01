पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

विरोध:पंजाब रैडिकल स्टूडेंट्स यूनियन ने ज्यादा फीस लेने पर किया प्रदर्शन

गुरु हरसहाए2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
फीसों के विरोध में प्रदर्शन करते शहीद उधम सिंह कॉलेज के विद्यार्थी। - Dainik Bhaskar
फीसों के विरोध में प्रदर्शन करते शहीद उधम सिंह कॉलेज के विद्यार्थी।
  • प्रिंसिपल को सौंपा ज्ञापन, कहा-तुरंत लें इस मामले में संज्ञान

पंजाब रैडिकल स्टूडेंट्स यूनियन की अगुवाई में शहीद ऊधम सिंह कॉलेज मोहन के में बीसीए और बीकाम के एससी विद्यार्थियों की ओर से फीसों के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कॉलेज के गेट के समक्ष रैली उपरांत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया।

पंजाब रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन के प्रदेश नेता गुरविंदर गुदड़ढंडी ने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर आते शहीद ऊधम सिंह कॉलेज बीसीए, बीकाॅम और पीजीडीसीए में पढ़ते एससी विद्यार्थियों से फीसें भरवाई जा रही हैं जो कि सरासर गलत है। एससी विद्यार्थी पोस्ट मैट्रिक स्काॅलरशिप स्कीम में आते हैं और स्कीम के तहत सभी एससी विद्यार्थियों की सारी फीस माफ होती है वह चाहे किसी भी कोर्स की पढ़ाई कर सकता है। जो विद्यार्थी अब दूसरे वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे उनसे तो पहले वर्ष कोई फीस नहीं लगी तो इस बार प्रशासन की ओर से यह कहा जा रहा है कि सरकार यूनिवर्सिटी को आपकी पूरी फीस नहीं देती।

विद्यार्थियों की नाजायज लूट हो रही है। इसको लेकर प्रिंसिपल को मांग पत्र सौंपा गया। इस मौके बलविंदर, हरजिंदर,मनप्रीत कौर, ज्योति, हरप्रीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, परमजीत सिंह, सुखविंदर सिंह, संदीप, रमनदीप सिंह आदि उपस्थित थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser