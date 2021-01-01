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रैली:गांव खुड्‌डा में कृषि कानूनों के समर्थन में निकाली रैली

टांडा उड़मुड़2 घंटे पहले
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  • केंद्र सरकार का पुतला जलाकर जताया रोष

केंद्र सरकार की ओर लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में गांव खुड्डा और आसपास इलाके के गां के युवाओं ने कृषि कानूनों के विरोध और दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में एक जागरूकता रैली निकाली रैली के बाद सभी युवाओं ने केंद्र सरकार का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया। युवा नेता रणजीत सिंह की अगुवाई में यह जागरूकता रैली निकाली गई। रैली रलना पुल से शुरू होकर बस स्टैंड खुड्डा में आकर समाप्त हुई। युवाओं ने केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने और दिल्ली जेल में बंद किए युवाओं को जल्द रिहा करने की मांग की।

इस दौरान अर्शनूर सिंह लोधीचक्क, रणजीत सिंह, गुरलीन सिंह, मनजोत सिंह, कमलजीत सिंह, दलवीर सिंह, शरणदीप सिंह, सतवीर सिंह, गुरप्रीत सिंह, युवराज सिंह, साहिल सैनी, अनमोल सिंह, हरी पाल सिंह, राहुल, लखविर सिंह, पवन सिंह आदि मौजूद रहे।

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