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गिरफ्तार:गुरलाल बराड़ की हत्या का बदला लेने के लिए कनाडा से चचेरे भाई ने लाॅरेंस ग्रुप को राणा के कत्ल की दी थी जिम्मेदारी

मुक्तसर2 घंटे पहले
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  • मलोट में राणा हत्याकांड के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, 4 नामजद
  • पवन नेहरा को उत्तराखंड के हल्द्वानी जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाई मुक्तसर पुलिस

22 अक्टूबर को मलोट के गांव औलख में हुए राणा के कत्ल के मामले सुलझाते हुए पुलिस ने कनाडा में रहते एक नौजवान सहित 4 लोगों को नामजद करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में खुलासा हुआ है कि राणा का कत्ल कनाडा वासी गोल्डी बराड़ ने अपने चचेरे भाई जिसका 11 अक्टूबर काे चंडीगढ़ के क्लब के बाहर कत्ल कर दिया गया था। का बदला लेने के लिए हरियाणा के शॉर्प शूटरों से राणा का मर्डर करवाया था। एसएसपी मुक्तसर डी सुडरविली ने बताया कि रणजीत सिंह उर्फ राणा के कत्ल के मामले काे सुलझाने के लिए एसपी इनवेस्टीगेशन राजपाल सिंह हुंदल, डीएसपी इनवगेस्टीगेशन जसमीत सिंह,

सीआईए इंचार्ज इंस्पेक्टर सुखजीत सिंह के द्वारा की गई तफ्तीश के दौरान यह सामने आया कि राणा का कत्ल चंडीगढ़ में कत्ल किए गए गुरलाल बराड़ की मौत का बदला लेने के लिए उसके चचेरे भाई गोल्डी बराड़ ने

हरियाणा के शूटरों को जिम्मा सौंपा था। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान इन शॉर्प शूटरों में से एक पवन नेहरा सहित हरियाणा के 2 युवकों को नामजद करते हुए पवन नेहरा को उत्तराखंड की जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई, जिसने पूछताछ के दौरान माना कि राणा का कत्ल उसने अपने साथी मोनू उर्फ सुक्खा व जसपाल सिंह उर्फ सरपंच वासी हरियाणा के साथ मिलकर किया था।

11 अक्टूबर काे चंडीगढ़ में क्लब के बाहर मारा गया था गुरलाल बराड़

अब तक इन लोगों से हुई पूछताछ

पुलिस ने आरोपी पवन नेहरा को गिरफ्तार कर वारदात में उपयोग किए गए 2 पिस्तौल व जबकि अन्य हथियार बरामद किया है। वहीं 2 आरोपियों को गिरफ्तार करना अभी बाकी है। एसएसपी ने बताया कि पवन नेहरा से पूछताछ के बाद ही इस कत्ल में अन्य कौन लोग शामिल हैं पता चलेगा और कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

पवन नेहरा के खिलाफ गुरुग्राम में कई आपराधिक केस दर्ज

गोल्डी बराड़ के साथ पवन नेहरा पुत्र दया राम वासी बलूका जिला गुरुग्राम हरियाणा के साथ व हरियाणा के 2 अन्य लोगों को नामजद किया है। इनमें से मुक्तसर पुलिस ने पवन नेहरा को उत्तराखंड राज्य की हल्द्वानी जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर आई है। पवन नेहरा के खिलाफ थाना सितारगंज जिला उधम सिंह नगर उत्तरांखड में 17 नवंबर 2020 को आईपीसी धारा 353/332 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया था। पवन नेहरा के खिलाफ उतराखंड व गुरुग्राम में भी अपराधिक मामले दर्ज हैं।

जसपाल सिंह और उसके 2 साथियों के साथ रणजीत सिंह राणा का किया कत्ल

गोल्डी बराड ने कनाडा से ही अपने पुराने साथी लारेंस बिश्नाेई के ग्रुप से संपर्क कर जसपाल सिंह उर्फ सरपंच को यह जिम्मा सौंपा, जिसके चलते जसपाल सिंह उर्फ सरपंच ने अपने 2 साथियों के साथ रणजीत राणा का गांव औलख में कत्ल कर दिया। पूछताछ में पता चला कि गोल्डी बराड़ को संदेह था कि उसके चचेरे भाई का कत्ल करने वाले कातिलों को रणजीत राणा ने मुक्तसर में पनाह दी थी। 11 अक्टूबर की रात करीब डेढ़ बजे लारेंस बिश्नाेई के साथी गुरलाल बराड़ का चंडीगढ़ क्लब के बाहर कत्ल कर दिया गया था।

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