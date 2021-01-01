पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

प्रेरणात्मक:मुक्तसर के रवनीत सिंह जन्मदिन पर जरूरतमंदों की करते हैं मदद, किसान आंदोलन में 7050 किसानों को दिए बूट और जुराबें

मुक्तसर5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • बेटी के जन्मदिन पर फेसबुक पर बनाया पेज, 2500 जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा दिलवाई

कहते हैं अच्छी शिक्षा और साहित्य इंसान को जिंदगी में अच्छी सोच व अच्छे कार्य करने का रास्ता दिखाता है। इसी तरह अच्छी शिक्षा और साहित्य पढ़ने की रुचि ने मुक्तसर के गांव खुंडे हलाल के रवनीत सिंह बराड़ रिंकी खुंडेहलाल को भी अच्छे इंसान के साथ-साथ समाज सेवा करने व इंगिलश साहित्य में योगदान डालने के लिए प्रेरित किया। रिंकी बराड़ ने स्कूलिंग दशमेश पब्लिक स्कूल फरीदकोट व एमबीए इन ह्ययूम रिसोर्स एंड मार्केटिंग में अमेटी यूनिवर्सिटी नोएडा से की। रिंकी बराड़ फुटबॉल का नेशनल प्लेयर व 4 बार स्टेट विजेता खिलाड़ी है।

इसके अलावा वह चंडीगढ़ यूनाइटेड नेशंज एसोसिएशन का महासचिव व द ग्रेड लॉडिंज ऑफ इंडिया का सदस्य भी है। इसके अलावा वह इंगिलश में कविताओं की एक बुक डैडज मून लिख रहे हैं, जिसमें सामाजिक रिश्तों के साथ-साथ अपनी बेटी को समर्पित कविताएं लिखी हैं।

अपनी बेटी के दूसरे जन्मदिन पर जरूरतमंदों की सेवा शुरू करने वाले रिंकी बराड़ ने अपने दो दोस्तों साथ मिलकर एक समाज सेवी संस्था बनाई जिसके अब तक 250 सदस्य बन चुके हैं। रिंकी बराड़ ने अपनी बेटी आजिन कौर बराड़ के दूसरे जन्मदिन फेसबुक पर एक पेज लिट्स सीप्रिड स्माइलज शुरू किया और जरूरतमंद बच्चों को किताबें, कॉपियां, बूट, जुराबे वगैरह बांटने शुरू किए और वह प्रत्येक गतिविधि को अपने फेसबुज के इस पेज पर डालता रहता है। इसके चलते कई लोग उसके साथ जुड़ने लगे।

दोस्तों से मिल शुरू की शुभकर्मन फाउंडेशन
2 अध्यापक दोस्त मनदीप सिंह निप्पा बराड़, रिंपा बराड़ के साथ मिल उसने शुभकर्मन फाऊडेंशन संस्था बनाई। यह संस्था गरीबों को गरीब व जरूरतमंद लोगों को कंबल, कोटिया व जरूरतमंद बच्चों के लिए गर्म कपड़े, जूते व खाना बांटा। गांव के स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम बनाए, स्कूलों में पीने वाले पानी की टंकियां भी लगवाई। संस्था में अब 250 लोग सदस्य हैं। संस्था ने जरूरतमंदों की चिकित्सा के लिए भी सहायता के साथ-साथ कोरोना काल के दौरान 4 हजार परिवारों को राशन व खाना बांटा। इस काम में उनके कुछ दोस्त कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से भी जुड़े हुए हैं।।

किसान आंदोलन में 10 वॉशिंग मशीनें दी दान
रिंकी बराड़ ने बताया कि जब किसान आंदोलन वह खुद गया तो महसूस किया कि कई बुजुर्ग किसानों के या तो बूट टूट गए हैं या उनके पास नहीं हैं तो उसने वापस मुक्तसर आकर 2000 बूट खरीदे व जुराबें किसानों में बांटी और किसानों की जरूरत को देखते हुए धीरे-धीरे अब तक उन्होंने 7 हजार 50 किसानों को बूट व जुराबे बांट चुके हैं। उनकी संस्था ने आंदोलन में हिस्सा ले रहे किसानों को कपड़े धोने में कोई मुश्किल न आए इसलिए नई वाशिंग मशीनें लेकर टिकरी व सिंघु बॉर्डर पर दीं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser