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चोरी:कैंटीन से रिटायर फौजी की बंदूक और बाइक चोरी

फिरोजपुर2 घंटे पहले
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गोल्ड ऐरो कैंटीन की पार्किंग में किसी काम से गए रिटायर्ड फौजी की 12 बोर बंदूक और मोटरसाइकिल चोरी हो गई। 50 वर्षीय रिटायर्ड फौजी चरणजीत सिंह निवासी बस्ती बुलंदे वाला ने कैंट पुलिस को बताया कि वह एक्सिस बैंक फिरोजपुर में कैश में तैनात है। उसने बताया कि शुक्रवार दोपहर करीब सवा एक बजे वह अपनी बाइक पर बंदूक लेकर गोल्डन ऐरो कैंटीन में किसी काम से गया था।

उसने बाइक कैंटीन की पार्किंग में खड़ी की और 12 बोर डबल बैरल छोटे बट वाली बंदूक कपड़े के थैले में डालकर बाइक के पीछे बांधकर कैंटीन में चला गया। कुछ देर के बाद बाहर आया तो उसकी बाइक और बंदूक वहां नहीं थी। वह काफी देर तक ढूंढता रहा मगर कुछ पता नहीं लगा। चरणजीत सिंह ने अपनी गलती को भी माना कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं, जांच अधिकारी थाना कैंट के एएसआई रमन कुमार ने बताया शिकायतकर्ता के बयान पर अज्ञात व्यक्ति पर 379 आईपीसी 25, 27, 54, 59 आर्म्स एक्ट 1959 के तहत केस दर्ज आरोपी की तालाश शुरू कर दी गई है।

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