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  • Robbery In 20 Minutes, A Thief Broke The Shoes Of 70 Thousand, A Shutter Broke In The Kent Shoe Center In Main Market Of Ferozepur Cantonment, The Shutter Was Broken In The CCTV Footage.

चोरी की वारदात:20 मिनट में चोरी, श‌टर तोड़ 70 हजार के जूते ले गया चोर, फिरोजपुर छावनी के मेन बाजार में केंट शू सेंटर में वारदात, सीसीटीवी फुटेज में दिखा-सब्बल के साथ तोड़ा शटर

फिरोजपुरएक घंटा पहले
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शहर व छावनी में हो रही चोरियां का सिलसिला रूकने का नाम नहीं ले रहा है। चोर कई जगह दिन दहाड़े तो कहीं रात में बाइक चोरी या दुकानों, मकानों में सेंध लगाकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे है। बुधवार रात को चोरों ने छावनी के मेन बाजार में जूतों की एक दुकान का शटर सब्बल से तोड़कर दुकान से 7 हजार रुपए कैश और करीब 70 हजार रुपए के जूते चुरा लिए। चोरों ने इस वारदात को बहुत ही आसानी से अंजाम दिया और पूरा टाइम लगाकर जूतों के एक-एक जोड़े को मिलाकर चुराया। चोर दो बार दुकान में घुसा पहले कैश, फिर जूते चादर में डालकर फरार हो गया। चोर की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दुकानदार ने चोरी संबंधी पुलिस को शिकायत दे दी है, जिस पर थाना कैंट की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

फिरोजपुर छावनी के मेन बाजार स्थित केंट शू सेंटर के मालिक सन्नी नरूला ने चोरी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वह रोजाना की तरह बुधवार रात दुकान बंद करके घर चले गए। सुबह करीब 6 बजे किसी साथी दुकानदार ने फोन करके उन्हें सूचना दी कि उनकी दुकान का आधा श‌टर खुला है, श‌टर टूटा हुआ है।

इसके बाद जब वह दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दुकान का शटर किसी सब्बल से खींचकर तोड़ा गया है। जब उन्होंने दुकान में जाकर देखा तो काउंटर में बना गल्ला खुला था और एक शो केस में से डिस्पले किए महंगे जूतों में से 27 जोड़ी जूते गायब थे। इसके बाद उन्होंंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। दुकानदार ने बताया कि दुकान से करीब 7 हजार रुपए कैश और 70 हजार रुपए के जूते चोरी हुए हैं। दुकानदार ने पुलिस से गुहार लगाई कि जल्द चोर को पकड़ा जाए व उनके सामान की बरामदगी की जाए।

वहीं, जिला पुलिस प्रमुख द्वारा इस वर्ष में अब तक पुलिस द्वारा चोरी के 120 बाइक बरामद कर पुलिस की पीठ थपथपाई जा रही है। एसएसपी भूपिंदर सिंह ने कहा कि डायरेक्टर जनरल पुलिस पंजाब की हिदायतों के मुताबिक चोरी व लूटपाट की वारदात करने वाले गिरोह के खिलाफ शुरू की गई मुहिम के तहत इस साल पुलिस विभाग ने अब तक चोरी के 102 वाहन बरामद किए हैं। इसमें 37 वाहन थाना सिटी फिरोजपुर, 18 वाहन थाना ममदोट, 37 वाहन थाना सदर फिरोजपुर और 10 वाहन थाना कुलगड़ी की पुलिस ने बरामद किए है।

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