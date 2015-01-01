पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

स्कूल शिक्षा विभाग:स्कूलों में व्यर्थ पड़े फर्नीचर को स्कूल प्रमुख दे रहे नया रूप

फिरोजपुर14 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • सरकारी संपत्ति की संभाल संबंधी स्कूलों ने की नई पहल

आज के समय में स्कूल शिक्षा विभाग पंजाब नित्य नए और विलक्षण कामों के लिए सक्रिय है। कोविड-19 बीमारी के दिनों में भी शिक्षामंत्री विजय इंद्र सिंगला के नेतृत्व में और सचिव स्कूल शिक्षा कृष्ण कुमार से प्रेरित होकर सरकारी स्कूलों के मुखियों ने स्कूलों के प्रति समर्पण भावना को दिखाते हुए स्कूलों में टूटे-फूटे और कबाड़ का रूप धारण कर चुके बेंचों, डेस्कों, कुर्सियों, स्टाफ का प्रयोग में आने वाले फर्नीचर को नाम मात्र खर्च करके रिपेयर और रंग-रोगन करवाकर बच्चों और अध्यापकों के लिए दोबारा प्रयोग योग्य बना दिया है।

सचिव स्कूल शिक्षा कृष्ण कुमार ने ऐसे फर्नीचर की रिपेयर और रंग-रोगन से पहले की कबाड़ बने पड़े फर्नीचर और बाद में कक्षाओं के कमरों में विद्यार्थियों के बैठने के लिए लगाए गए फर्नीचर की तस्वीरों सोशल मीडिया पर सांझी करते समूह स्कूल मुखियों को बधाई दी है और प्रेरणा देते हुए कहा कि सरकारी संपत्ति को संभालना और संवारना हमारा सबका प्रारंभिक फर्ज है। लॉकडाउन के दौरान अध्यापकों और स्कूल मुखियों की तरफ से किए गए इस प्रशंसनीय कार्यों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनके लिए समूह स्कूल प्रमुख और अध्यापक बधाई के पात्र हैं। यह कीमती संपत्ति बेकार समझी जा रही थी, परंतु स्कूल मुखियों की सूझ -समझ सदका इस संपत्ति को नया रूप मिला है।

प्रिंसिपल राजेश मेहता ने कहा कि जिस फर्नीचर पर हजारों विद्यार्थी बैठकर किसी बढ़िया ओहदे पर पहुंचे हों और सिर्फ कुछ रकम का खर्च बचाने करके संस्था का प्रमुख उस फर्नीचर को कबाड़ नहीं बनने दे सकता। उन्होंने कहा कि वह हर समय अपनी संस्था की बेहतरी के लिए सोच रहे हैं। यही कारण है कि लाखों रुपए के पुराने फर्नीचर को उन्होंने नाम मात्र खर्च के साथ ही तैयार करके फिर से प्रयोग योग्य बना लिया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंविदेश मंत्रालय ने पाक अफसर को बुलाकर नाराजगी जताई, कहा- जैश पुलवामा जैसी घटनाओं का जिम्मेदार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें