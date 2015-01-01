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स्वरोजगार मेला:फिरोजपुर में 21 से 29 दिसंबर तक लगेगा स्वरोजगार मेला

फिरोजपुर2 घंटे पहले
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  • 21 को ममदोट, 22 को घल खुर्द, 23 को फिरोजपुर, 24 को जीरा, 28 को मक्खू में लगेगा कैंप

पंजाब सरकार की तरफ से घर-घर रोजगार मिशन के अंतर्गत पढ़े-लिखे बेरोजगार प्रार्थियों/नौजवानों को अधिक से अधिक रोजगार मुहैया करवाने के मकसद से 21 से 29 दिसंबर तक जिले के अलग-अलग ब्लाकों में रोजगार मेले लगाने का फैसला लिया गया है। रोजगार मेलों के आयोजन को लेकर एडीसी (विकास) कम सी.ई.ओ. जिला ब्यूरो आफ रोजगार उत्पन्न, हुनर विकास और प्रशिक्षण अफसर अमरदीप सिंह गुजराल ने अलग -अलग विभागों के आधिकारियों के साथ मीटिंग की। उन्होंने बताया कि जिला के अधिक से अधिक बेरोजगार प्रार्थियों को रोजगार चलाने के लिए लोन मेले लगाए जा रहे हैं।

उन्होंने अलग -अलग विभागों के आधिकारियों को निर्देश दिए कि इन स्व -रोजगार मेलों को सफल बनाने के लिए वे अपनी ड्यूटी पूरी तनदेही के साथ करें । उन्होंने बताया कि इन स्व रोजगार मेलों में अपना कारोबार चलाने के इछुक्क नौजवान हिस्सा ले सकते हैं और अलग -अलग विभागों द्वारा चलाईं जाने वाली स्कीमों के बारे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ये स्व -रोजगार मेले ब्लाक गुरू हरसहाए में 21 दिसंबर को, ममदोट में 22 दिसंबर को, घल खुर्द में 23 दिसंबर को, फिरोजपुर में 24 दिसंबर को, जीरा में 28 दिसंबर और मखू में 29 दिसंबर को प्रातःकाल 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक लगाए जाएंगे। इन मेलों में कौशल

विकास स्व -रोजगार संस्थाएं और लोन मुहैया कराने संबंधित अलग -अलग काउंटर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अलग -अलग बैंकों, डेयरी विभाग, मछली पालन, जिला उद्योग, एस.सी. निगम, बी.सी. निगम की तरफ से स्व -रोजगार शुरू करने के लिए मेले के दौरान नौजवानों को अपनी -अपने विभाग की स्कीमों के बारे जानकारी दी जाएगी और लोन मुहैया कराने संबंधित भी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने नौजवानों को रोजगार मेलों का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की।

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