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परेशान:शहीद भगत सिंह इंजीनियरिंग काॅलेज के कर्मियों को 3 माह से नहीं मिला वेतन, बोले-घर चलाना हुआ मुश्किल

फिरोजपुरएक घंटा पहले
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शहीद भगत सिंह इंजीनियरिंग काॅलेज फिरोजपुर के कर्मियों ने 3 माह का वेतन जारी करवाने के लिए वीरवार को बैठक की। कॉलेज में हुई मीटिंग में यूनियन के अध्यक्ष ने बताया कि उनको वेतन न देकर सरकार परेशान कर रही है। फेस्टिवल सीजन में कर्मचारियों को घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया कि अगस्त माह से काॅलेज के कर्मियों को उनका वेतन नहीं मिला, जिसका कारण काॅलेज में छात्रों की घट रही गिनती है। उन्होंने कहा कि वे ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं मगर उनको परिवार का पोषण करने के लिए वेतन नहीं मिल रहा। यूनियन नेताओं ने सरकार से मांग की कि उनका रुका हुआ वेतन तुरंत रिलीज किया जाए। उन्होंने चेताया कि अगर जल्द वेतन रिलीज नहीं किया गया तो बड़े स्तर पर संघर्ष किया जाएगा।

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