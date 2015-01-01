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कार्रवाई:शहीद भगत सिंह स्टेट टेक्निकल कैंपस मुलाजिमों काे चार माह से नहीं मिला वेतन, गेट पर दिया धरना

फिरोजपुर4 घंटे पहले
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शहीद भगत सिंह स्टेट टेक्निकल कैंपस फिरोजपुर के समूह शिक्षण व गैर शिक्षण मुलाजिमों ने अपनी वेतन जारी करने की मांग को लेकर वीरवार को 22वें दिन भी धरना दिया। मुलाजिमों ने अपने वेतन रिलीज करवाने के लिए काॅलेज के गेट पर धरना दिया। जिक्रयोग्य है कि पिछले चार महीनों से यहां के मुलाजिमों को वेतन नहीं मिल रहा है। जिस कारण इनके पारिवारिक सदस्यों को आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

धरने पर बैठे कालेज के शिक्षकों और मुलाजिमों को प्रो. राजनी, प्रो. कुलभूषण अग्निहोत्री, प्रो. संजीव देवड़ा, प्रो. मुनीश कुमार, प्रो. नवदीप कौर, प्रो. सुखजिंद्र सिंह, गुरमीत सिंह, गुरदीप सिंह, कुलबीर सिंह, शबनम, हरपिंद्र पाल सिंह राणा ने संबोधन करके अपने-अपने विचार व्यक्त किए और काॅलेज मैनेजमेंट व पंजाब सरकार की निंदा की गई कि मुलाजिमों की चार महीनों से वेतन न मिलने के बावजूद सरकार ने मुलाजिमों की

कोई सार नहीं ली और न ही काॅलेज मैनेजमेंट की तरफ से भी इस के गंभीर उपराले नहीं किए गए। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का एक वफद आज काॅलेज के डायरेक्टर को उनके दफ्तर में मिला और उनसे तनख्वाह के संबंध में चर्चा की। वफद को डायरेक्टर ने बताया कि मुलाजिमों की तनख्वाहों संबंधित केस सरकार को भेज दिया गया है और सरकार की तरफ से आगे वाली कार्रवाई का इंतजार है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ

से यह फैसला लिया गया कि यदि जल्दी ही तनख्वाहों का प्रबंध न किया गया तो कालेज के मुलाजिमों की तरफ से इस संघर्ष को ओर तेज करते हुए डाॅयरेक्टर तकनीकी शिक्षा विभाग चंडीगढ़ के दफ्तर में जाकर रोष मुजाहरा किया जाएगा और काॅलेज के मैन गेट पर कालेज मैनेजमेंट व पंजाब सरकार का पुतला फूंका जाएगा और मैन रोड की सड़क पर जाम लगाकर रोष प्रदर्शन किया जाएगा।

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