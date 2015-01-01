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पूछताछ में बोला-बैंक लिमिट भरने जा रहा था:जमानत पर आया तस्कर अफीम और 13.5 लाख ड्रग मनी के साथ गिरफ्तार

फिरोजपुर2 घंटे पहले
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मल्लांवाला पुलिस ने एक व्यक्ति को अफीम और ड्रग मनी के साथ गिरफ्तार किया है। एएसआई अवनीत सिंह ने बताया कि सब इंस्पेक्टर बलराज सिंह पुलिस पार्टी के साथ इलाके में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे। उनको सूचना मिली कि 48 वर्षीय कारज सिंह पुत्र साधा सिंह निवासी गांव फत्ते वाला अफीम बेचने का धंधा करता है। अब भी वह अपने घर से अफीम बेचने के लिए कहीं जा रहा है। पुलिस सूचना के आधार पर नाकाबंदी कर कारज सिंह को गिरफ्तार करके उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 500 ग्राम अफीम और 13 लाख 50 हजार रुपए ड्रग मनी बरामद की।

पुलिस के अनुसार आरोपी कारज सिंह से करीब 3 साल पहले भी 200 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। तब थाना आरिफके की पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में वह जमानत पर जेल से बाहर आया हुआ था और फिर नशे का कारोबार करने लगा था। वहीं, आरोपी कारज सिंह का पुलिस को कहना है कि वह आढ़ती से 13.5 लाख रुपए लेकर बैंक की लिमिट भरने के लिए जा रहा था। अफीम संबंधी आरोपी ने कहा कि उसका कुछ समय पहले ऑपरेशन हुआ है तो डॉक्टर के परामर्श पर ही वह अफीम ले रहा है। उसका ड्रग तस्करी से कोई लेना देना नहीं है। थाना मल्लांवाला के जांच अधिकारी एएसआई अवनीत सिंह ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश करके 1 दिन का रिमांड हासिल किया गया है।

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