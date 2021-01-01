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नगर कौंसिल चुनाव:फिरोजपुर में कुल 104 वार्डों के लिए अब तक 575 उम्मीदवारों ने भरे नामांकन

फिरोजपुर2 घंटे पहले
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जिले की 3 नगर कौंसिलों व 3 नगर पंचायतों के कुल 104 वार्डों के नगर पार्षद चुनावों के लिए कुल 575 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। बुधवार को स्थानीय निकाय चुनावों की नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन नगर कौंसिल फिरोजपुर के 33 वार्डों के लिए 167 उम्मीदवारों ने नामांकन जमा करवाए।

अब तक कुल 193 उम्मीदवारों ने नामांकन किए हैं। नगर कौंसिल गुरु हरसहाए के 15 वार्डों के लिए 49 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए जिसके चलते वहां कुल 69 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं । जीरा नगर कौंसिल के 17 वार्डों के लिए 23 उम्मीदवारों ने बुधवार को नामांकन दाखिल किए जिसके चलते कुल 42 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं।

तलवंडी भाई नगर पंचायत के 13 वार्डों के लिए 40 उम्मीद्वारों ने नामांकन दाखिल किए जिसके चलते कुल 96 उम्मीद्वारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं । नगर पंचायत ममदोट के 13 वार्डों के लिए 26 उम्मीद्वारों ने बुधवार को नामांकन दाखिल किए जिसके चलते अब कुल 83 उम्मीद्वारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इसके साथ ही नगर कौंसिल मुदकी के 13 वार्डों के लिए 80 फाइलें जमा हुई हैं।

फिरोजपुर, गुरु हरसहाय ममदोट नगर कौंसिल

33 वार्डों में से 16 महिलाओं के लिए आरक्षित, 17 पुरुषों के लिए आरक्षित हैं। वहीं जीरा नगर कौंसिल में 17 वार्डों में से 9 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 8 पुरुषों के लिए हैं। गुरु हरसहाए नगर कौंसिल में 15 वार्ड हैं। 7 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं तो 8 पुरुषों के लिए, वहीं तलवंडी भाई नगर पंचायत में 13 वार्डों में से 6 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं तो 7 पुरुषों के लिए। ममदोट नगर पंचायत में 13 वार्डों में से 6 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं तो 7 पुरुषों के लिए।

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