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बैठक:असलाधारक अपने हथियार पुलिस थानों और असला डीलरों के पास जमा करवाएं

मुक्तसर4 घंटे पहले
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  • चुनावों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसएसपी ने की बैठक

नगर कौंसिल/नगर पंचायत और नगर निगम चुुनावों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसएसपी डी सुडरविली ने पुलिस अधिकारियों से बैठक की। बैठक दौरान जिला पुलिस मुखी ने बताया कि जिले में 15 अंतरराज्यीय नाके लगाए गए हैं जिनमें 9 हरियाणा व 6 राजस्थान के साथ लगते हैं। इन नाकों पर पुलिस की विशेष टीमें लगाई गई हैं जो 24 घंटे तैयार बर तैयार रहेंगी। इसके अलावा जिला पुलिस द्वारा नाके लगाए गए हैं और यहां पूरी तरह वाहनों की चेकिंग की जा रही है।

एसएसपी ने बताया कि एडीसी द्वारा हिदायत दी गई है कि अपने नजदीकी स्टेशनों में अपना असला जमा करवाएं या डीलरों के पास असला जमा करवाने उपरांत उसकी रसीद संबंधित थाने में जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि इसकी उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला पुलिस मुखी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति नशा बांटता पकड़ा गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अगर किसी भी पक्ष के व्यक्ति द्वारा इन चुनावों में खलल डालने की कोशिश की गई तो उन्हें कानून के कठघरे में खड़ा किया जाएगा। उन्होंने वोटरों से अपील की कि वह वोट के हक का इस्तेमाल बिना किसी भय या लालच के करें।

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