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शीतला माता मंदिर:कार्तिक कथा के दो अध्यायों का किया पाठ

फिरोजपुर2 घंटे पहले
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कुम्हार मंडी स्थित शीतला माता मंदिर में कार्तिक कथा के सातवें दिन शनिवार को कथा का सातवां व आठवां अध्याय पंडित राजिंदर कुमार ने सुनाया। उन्होंने कहा कि कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रतव की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करें ।

तुलसी के ऊपर सुंदर मंडप बनवाएं, उसे केले के खंभों से संयुक्त कर के नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढाएं । मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखें। उस मंडप में सुंदर बंदरवारों से सुशोभित चार दरवाजे बनाएं और उन्हें फूलों से तथा चंवर से सुसज्जित करें। द्वारों पर पृथक-पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार है जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर दो दो के क्रम से स्थापित कर पूजा करें। इस मौके पर पंडित संजीव पांडे, गंगा देवी, ऊषा रानी, सन्नी पायलट, मनोज कुमार, बचूलाल, कपिल देव, विनय सिंगला , नवीन कश्यप सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद थे।

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