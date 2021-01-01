पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

फाइलों की स्व सुरक्षा:मंगलवार को नामांकन के दौरान फाड़े गए थे कागजात, आज महिलाएं चुनरी में छिपाकर लाईं फाइलें

फिरोजपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
फाइल न छीन ले इसके लिए दुपट्‌टे में ले जाती उम्मीदवार। - Dainik Bhaskar
फाइल न छीन ले इसके लिए दुपट्‌टे में ले जाती उम्मीदवार।
  • अंतिम दिन 385 ने किया नामांकन, शिअद प्रधान सुखबीर बादल भी पहुंचे

स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हुई। आज 385 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। हालांकि शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल की अनाज मंडी के बाहर मौजूदगी के चलते माहौल गर्म रहा बावजूद इसके स्थिति नियंत्रण में रही।

पुलिस की ओर से नामांकन स्थल को जाने वाले मुख्य गेट पर बेरिकेटिंग कर वहीं पर उम्मीदवारों की कतारें बनवाकर भेजा गया। अकाली दल के नेताओं की ओर से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों की कतार में पहले से नामांकन दाखिल कर चुके उम्मीदवारों के खड़े होने काे लेकर एक बार माहौल थोड़ा गर्म हुआ मगर पुलिस ने स्थिति संभाल ली।

पुलिस ने एडीआर की तैनाती की गई जिन्होंने फाइल की जांच करने के बाद ही उन्हें नामांकन स्थल जाने दिया। इस दौरान मंडी में बनी आढ़तियों की दुकानों में छिपकर बैठे कुछ लोगों की भनक लगने के बाद एसएसपी ने उन्हें वहां से खदेड़ा। वहीं कोई फाइलें न छीन ले इसके लिए कई महिलाएं फाइलों को चुनरी में छिपाकर लाईं।

फाइलों पर एतराज के आरोप लगाए

नामांकन के आखिरी दिन शिरोमणि अकाली दल की ओर से नामांकन दाखिल करने के बाद आरोप लगाया कि रिटर्निग अधिकारी की ओर से उन्हें जो रसीद दी गई हैं उनमें न तो उनके दस्तावेजाें की संख्या दर्ज की है तो वहीं उनके फाइलों पर आब्जेक्शन लगा दिए गए हैं। इस मौके अकाली दल के नेता नवनीत गौरा ने इसे लेकर रिटर्निंग अधिकारी से मुलाकात कर इस बारे में बात की तो अधिकारी ने उन्हें वीरवार को 10 बजे अपने एतराज दर्ज करवाने की बात कही।

शिअद प्रधान सुखबीर बादल ने मौके पर रहकर अपने उम्मीदवारों के करवाए नामांकन

मंगलवार को अकाली दल के उम्मीदवारों की ओर से कांग्रेस की ओर से लाइनों में लगाए गए डमी उम्मीदवारों की वजह से लाइन में न लगकर नामांकन प्रक्रिया को बीच में छोड़कर वापस चले जाने के बाद बुधवार को शिअद के प्रधान सुखबीर सिंह बादल फिरोजपुर में पहुंचे। उन्होंनेे कहा कि मंगलवार को कांग्रेस की ओर से सरेआम लोकतंत्र की हत्या की गई इसी के चलते उन्हें यहां आना पड़ा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser