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कानून वापस:फिरोजपुर के गांव दिलाराम से किसानाें का तीसरा जत्था दिल्ली के लिए रवाना

फिरोजपुरएक घंटा पहले
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कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए दिल्ली में चल रहे किसान मोर्चा में शामिल होने के लिए वीरवार को गांव दिलाराम से किसानों का तीसरा जत्था रवाना हुआ। ट्रैक्टर ट्राली द्वारा दिल्ली के लिए रवाना होने से पहला किसान रेशम सिंह, किशन कुमार, कुलजीत सिंह, सारज सिंह, सोहन लाल, अंगूर सिंह, तेजिंद्र सिंह हांडा, हरपाल सिंह, अमरीक सिंह, सुखदेव सिंह ने बताया कि उनके गांव का पहला जत्था शुरू में किसान काफिले के साथ ही गया था और उससे एक हफ्ते बाद दूसरा काफिला और अब तीसरा काफिला दिल्ली के लिए रवाना हो रहा है। किसानों ने ऐलान किया कि वह केंद्र सरकार से यह काले कानून वापस करवाकर ही दम लेंगे।

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