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आरोप:दहेज में कार न लाने पर पत्नी को पीटा, 3 के खिलाफ केस दर्ज

फिरोजपुर5 घंटे पहले
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स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाली एक महिला को उसके पति की तरफ से दहेज या फिर अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकलवा कर कार की मांग को लेकर परेशान किया जा रहा था। जब पत्नी ने ऐसा करने से मना किया तो पति ने उसे मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस को दी शिकायत में जीरा के सिविल अस्पताल में कार्यरत पीड़ित प्रियंका मेहता पुत्री रजिंदर कुमार ने आरोप लगाया है कि उसकी शादी नवीन विज पुत्र बलविंदर विज निवासी अमन नगर जीरा से 22 जुलाई 2017 को हुई थी।

उसका पति उसे दहेज में कार की मांग को लेकर परेशान करता था। 28 जनवरी को उसके पति ने उसे कहा कि उसे कार की बहुत जरूरत है इसलिए वह अपने अकाउंट से पैसे निकलवा कर उसे कार खरीद कर दे। पीड़िता ने बताया कि जब उसने ऐसा करने से पति को मना किया तो पति ने अपने भाई प्रदीप विज और माता डेजी विज सहित उसे मारपीट कर घायल कर दिया। एएसआई हरनेक सिंह ने बताया कि पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ थाना जीरा सिटी में मामला दर्ज कर लिया है।

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