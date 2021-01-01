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चुनाव:नगर कौंसिल में 5 गांव जुड़ने से बढ़ा शहर का दायरा, वार्ड बढ़कर 31 से हो गए 33

फिरोजपुर5 घंटे पहले
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  • गांवों के लोगों को विकास कार्य होने की बढ़ी उम्मीद, 2020 में जारी हुई थी अधिसूचना

इस बार नगर कौंसिल का दायरा बढ़ाया गया है। पांच-गांव नगर कौंसिल क्षेत्र में शामिल करने के बाद अब शहर में वार्डों की संख्या 31 से बढ़ कर 33 हो गई है। अब इन पांच गांवों में भी शहर जैसी सुविधा मिलेगी। पहली बार इन गांवों के मतदाता शहरी सरकार को चुनने में मतदान करेंगे। इससे पूर्व यहां पर पंचायतें थीं।

चूंकि पांच गांवों को शहरी क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है इसलिए यहां की पंचायतों को भंग किया जा चुका है। दरअसल गांव हाके वाला, बस्ती निजामदीन, रामे वाला, ठेठ, बाबा बडभाग सिंह नगर इस बार नगर कौंसिल में शामिल हो गए है। इन गांवों को 2020 में पंचायत विभाग से स्थानीय निकाय विभाग में शामिल करने की अधिसूचना जारी हुई थी। इसके अलावा इन गांवों के लोगों के लोगों को अब विकास कार्य भी अधिक होने की उम्मीद जगी है।

नगर कौंसिल चुनावों को लेकर शनिवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई थी। पर शनिवार को एक भी नामांकन जमा नहीं हुआ। अब सोमवार को नामांकन भरे जाने की संभावना है। फिरोजपुर शहर के अलावा जीरा, गुरु हरसहाए, ममदोट, मुदकी व तलवंडी भाई में प्रत्याशियों के नामांकन भरे जाने की उम्मीद है। नामांकन भरने की प्रक्रिया 3 फरवरी तक जारी रहेगी।

नगर कौंसिल के इस बार 76511 मतदाता, पहले थे 31 वार्ड, अब बढ़ी संख्या

हाके वाला के गुरदीप सिंह भगत ने कहा कि विकास कार्यों में गांवों व शहरों में बहुत अंतर होता है। अब हमारा गांव नगर कौंसिल के अधीन आ गया है तो स्वाभाविक है कि अब हमारे गांव में भी तमाम सुविधाएं शहरों जैसी मिलने लगेंगी। हाके वाला के अमरीक सिंह, रामे वाला के गुरबचन सिंह व निर्मल सिंह, गांव ठेठ के मलकीत सिंह व रिंकू नढा, बस्ती निजामदीन के बलबीर सिंह व गुरबचन सिंह हमें खुशी है कि अब हम शहर के मतदाता हैं।

स्वाभाविक है कि नगर कौंसिल के तहत पंचायत के अधिक विकास कार्य होंगे। उक्त सभी गांवों में सबसे पहले नगर कौंसिल की ओर से सीवरेज लाइन डालने का कार्य शुरू किया गया था। करीब 9 हजार वोट गांवों के शहर में शामिल होने के बाद फिरोजपुर नगर कौंसिल के इस बार 76511 मतदाता हो गए हैं। इससे पूर्व फिरोजपुर नगर कौंसिल के 31 वार्ड थे । पांच गांव नगर कौंसिल में शामिल हो जाने के बाद अब फिरोजपुर नगर कौंसिल के कुल 33 वार्ड हो गए है ।

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