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मारपीट:जमीन पर कब्जे के लिए महिला से मारपीट, बाप-बेटे सहित 4 लोग नामजद

फिरोजपुर36 मिनट पहले
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गांव मेघ राय हिठाड़ में घर पर कब्जे को लेकर हुए विवाद में चार व्यक्तियों ने मिलकर एक महिला को मारपीट करके घायल कर दिया। महिला मेडिकल काॅलेज फरीदकोट में भर्ती है। उसने थाना गुरु हरसहाए की पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया कि जीवन सिंह पुत्र जग्गा सिंह उनकी घर की जमीन पर कब्जा कर रहा था।

उन्होंने इसका विरोध किया तो जीवन सिंह उससे झगड़ा करने लगा और उसने अपने बेटे मनजीत सिंह, बगीचा सिंह पुत्र मल सिंह और अमन सिंह पुत्र सोहन सिंह को साथ लेकर उसको मारपीट करके घायल कर दिया। जांच अधिकारी एएसआई जसपाल चंद ने बताया कि शिकायत के आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

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